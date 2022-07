“Luci a Civitanova”,

Vecchioni illumina la piazza (Foto)

MUSICA E POESIA - In oltre 3mila questa sera al concerto del cantautore in piazza XX Settembre. Gran finale con i classici del suo reportorio. Applausi a scena aperta. Prossimo appuntamento con AKA 7even, dopo Ferragosto ci sarà Enrico Ruggeri. Il sindaco Ciarapica: «Abbiamo pensato a tutte le generazioni»

Gli applausi crescono nel finale del concerto, quando Roberto Vecchioni sfoggia i suoi cavalli di battaglia: “Sogna ragazzo sogna”, “Luci a San Siro”, “Samarcanda”. Sul “Oh oh cavallo, oh, oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh” piazza XX Settembre va in visibilio.

Musica e parole che accendono Civitanova con un pubblico attento che con il passare dei minuti si scalda (e non parliamo del meteo in una giornata da caldo record che ha toccato i 30 gradi). Oltre tremila persone sono arrivate a Civitanova per l’unica tappa del tour “L’Infinito – Parole & Musica” del cantautore milanese.

L’ingresso è gratuito (ma vietato ai cani secondo ordinanza comunale, salvo qualche eccezione), l’unica difficoltà per eventi di questa portata è trovare un parcheggio. Fatto sta che il pubblico ha risposto presente.

Il concerto è stato aperto dalla giovane Irida Nasic, con il singolo “Nemico mio”. Poi tutti in silenzio per Roberto Vecchioni che ha iniziato con “Stranamore”, “Ti insegnerò a volare”, quindi “Io vorrei”, “El Bandolero stanco”, “Voglio una donna”. A un certo punto ha invitato il pubblico a rileggere “La sera del dì di festa” («d’altronde Leopardi ce l’avete qui vicino») a proposito del suo “Infinito” tour.

Poi il gran finale con i classici del suo repertorio. Si alza il coro “Roberto, Roberto, Roberto” e tanti, tanti applausi fino alla chiusura con “Samarcanda”, poco dopo mezzanotte. Il pubblico esce dai vialetti laterali alla piazza cantando “Oh oh cavallo, oh, oh”.

Presente, in zona “Caffè Maretto”, il neo rieletto sindaco Fabrizio Ciarapica: «Siamo molto contenti di avere qui uno dei cantautori più importanti di tutti i tempi, alcune sue canzoni sono conosciute da persone di tutte le età. Per questa estate abbiamo voluto proporre un’offerta musicale per tutte le generazioni iniziando con le Vibrazioni, oggi Vecchioni che richiama un pubblico più adulto, mentre martedì 9 agosto toccherà ad AKA 7even che richiama molti giovanissimi». Secondo il primo cittadino stasera c’erano «almeno 4mila persone considerano che questa piazza ha una capienza di 10mila». Infine un’anticipazione, la musica in piazza continuerà anche dopo Ferragosto, in programmazione c’è il concerto di Enrico Ruggeri.

(foto di Federico De Marco)

