Il conte Filippo Nardi

al mare a Porto Recanati

«Vivete tra tanta bellezza»

IL PERSONAGGIO televisivo è stato ospite dell'Acapulco Beach. Ad accoglierlo il titolare Pino Frisari

22 Luglio 2022 - Ore 10:08 - caricamento letture

«Le Marche sono proprio belle, siete fortunati a vivere tra tanta bellezza». Sono le parole del conte Filippo Nardi, disc- jockey e personaggio televisivo britannico, naturalizzato italiano noto al grande pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello 2. Nardi ieri sera è stato ospite di Pino Frisari all’Acapulco Beach di Porto Recanati.

Chi non ricorda la sua celebre frase pronunciata con accento inglese “Dove sono le mie sigarette?”. Oggi le sigarette sono state sostituite da una sigaretta elettronica e Filippo Nardi ripercorre con sagacia episodi e aneddoti vissuti nelle Marche.

Il conte, dal Grande Fratello ha poi indossato i panni della Iena per la storica trasmissione televisiva di Italia 1, ha condotto l’anteprima del Festivalbar. Ha suonato in importanti discoteche europee. Nel 2011 diventa protagonista della serie televisiva gastronomica in lingua inglese Squisito!

Di recente è stato nuovamente protagonista sulla tv italiana, come concorrente de L’isola dei Famosi, conduce Ncc in coppia con Maddalena Corvaglia e ancora una breve apparizione al Grande Fratello Vip, insomma un personaggio in continuo movimento.

Ha scelto proprio Acapulco Beach per rilassarsi sulla riviera, degustare dell’ottimo sushi in riva al mare nella tranquilla atmosfera di Acapulco Beach a Porto Recanati.

(Articolo promoredazionale)

© RIPRODUZIONE RISERVATA