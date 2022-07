La riviera set fotografico

per Emma Dalla Benetta

presentatrice e modella

PORTO RECANATI - La showgirl e presentatrice veneta ha fatto tappa all'Acapulco Beach dopo lo shooting

15 Luglio 2022 - Ore 11:09 - caricamento letture

Porto Recanati continua ad essere meta ideale e passerella della riviera maceratese per personaggi dello spettacolo. Dopo la Iene Filippo Roma, è arrivata in città Emma Dalla Benetta. Impegnata in un set fotografico nella splendida location del Conero, si è poi rilassata insieme ad un gruppo di amici all’Acapulco Beach a Porto Recanati, impossibile non notarla. Emma Dalla Benetta, un metro e ottanta, lunghi capelli castani, fascino e savoir-faire fair da vendere.

Show girl veneta, muove i suoi prima passi nel mondo dello spettacolo vincendo la fascia di Miss Jesolo, dopo aver partecipato alla nota trasmissione Temptation Island Vip, ha interpretato il ruolo della “Bella Befana” dell’edizione di Affari tuoi condotta da Max Giusti, sta proseguendo la sua strada come modella e presentatrice, senza dubbio ….. sentiremo ancora parlare di lei.

Intanto l’Acapulco Beach guidato da Pino Frisari si prepara ad accogliere altri ospiti vip in questa calda estate appena iniziata.

