Due poltrone per uno (di FdI),

la Lega: «Non può chiedere l’Ato

e la vicepresidenza della Provincia»

MACERATA - Nel partito di Salvini fanno notare che in ballo ci sono due nomine e Fratelli d'Italia le vorrebbe entrambe, si complica una partita che per il presidente Parcaroli sembrava dovesse essere di routine

18 Luglio 2022 - Ore 17:33

Si fa presto a dire che la vicepresidenza della Provincia passa a Fratelli d’Italia, e nel particolare al consigliere treiese Andrea Mozzoni. All’apparire della notizia, in Lega – si parla del vertice – hanno accusato il colpo e rispondono con un messaggio chiaro ai Fratelli d’Italia: disponibilità a lasciare una posizione apicale ma non due. Sul piatto ci sono infatti la nomina a vicepresidente della Provincia, stante l’uscita di scena del civitanovese Claudio Morresi entrato a far parte dell’esecutivo a guida Ciarapica, e quella del presidente dell’Ato. La Lega dice che se Fratelli d’Italia vuole veramente affidare la presidenza dell’Ato al sindaco di Pieve Torina Alessandro Gentilucci (operazione rispetto alla quale non si registrano ondate di giubilo tra gli stessi amministratori di centrodestra), non può chiedere anche la vicepresidenza della Provincia, chiunque sia il candidato.

Una sorta di ultimatum quello che arriva sul tavolo del presidente della Provincia Sandro Parcaroli che sembrava orientato a chiudere la partita della vicepresidenza con la nomina di Mozzoni: all’interno della Lega scalpita per il ruolo citato il coordinatore provinciale Luca Buldorini, poi c’è anche il sindaco di Matelica Massimo Baldini che non sembrava vicinissimo al partito di Salvini, ma è sponsorizzato dal deputato leghista Tullio Patassini, treiese come Mozzoni. «Peraltro – argomenta il vertice locale della Lega – se a Civitanova Forza Italia ha il sindaco e il vicesindaco, non vedo perchè la Lega in Provincia non possa avere presidenza e vicepresidenza».

