MACERATA - Claudio Morresi costretto a dimettersi dopo la nomina nella Giunta di Civitanova. Al suo posto è stato già indicato l'esponente treiese di FdI come vice di Parcaroli: l'ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni

di Luca Patrassi

Se a Civitanova il colore politico dominante in giunta è l’azzurro grazie all’accoppiata formata dal sindaco Fabrizio Ciarapica e dall’appena nominato vice sindaco Claudio Morresi, in Provincia si tende al nero. A parte il presidente Sandro Parcaroli, sindaco di Macerata in quota Lega, il vicepresidente è il civitanovese Claudio Morresi che però si dovrà dimettere non essendo più consigliere comunale di Civitanova, appunto per effetto dell’ingresso in giunta. Dall’azzurro al nero il passo non è breve, ma appare scontato: per la verità all’inizio la scelta di Morresi come vicepresidente della Provincia è stata fatta anche come sostegno politico a un Comune prossimo alle elezioni ed ora Fratelli d’Italia chiede che si torni alla logica dei numeri.

Dunque un esponente di Fratelli d’Italia al posto del forzista Morresi. In pole appare la candidatura del consigliere comunale di Treia (eletto con 565 preferenze) Andrea Mozzoni, giornalista di 41 anni, laureato ad Unimc in Scienze della Comunicazione: l’accordo sembra cosa fatta anche se in politica nulla è dato per scontato fino all’ufficialità degli atti. Attualmente in Provincia Mozzoni è il consigliere delegato per il settore ambiente, per le società partecipate e per lo Sferisterio: la nomina dovrebbe arrivare nei prossimi giorni ad opera del presidente dell’amministrazione provinciale Sandro Parcaroli, a meno che non arrivi un ulteriore colpo di scena, al momento improbabile visto che il partito della Meloni ha già accusato in silenzio il colpo del no di Ciarapica alla richiesta di tre assessorati in terra adriatica.

