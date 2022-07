Scontro tra auto e moto,

denunciata l’automobilista in fuga

RECANATI - Caccia alla donna che ha causato l'incidente in cui è rimasto ferito un 28enne, ricoverato a Torrette. Il legale del giovane, l'avvocato Damiano Corsalini (in foto) ha sporto querela ai carabinieri e la invita a presentarsi spontaneamente in caserma o dai vigili

Denuncia per la donna che giovedì è sparita dopo un incidente con un motociclista che si trova ricoverato all’ospedale di Torrette. L’incidente è avvenuto tra via Nazario Sauro e via Del Mare, a Recanati, lungo la provinciale 77. Oggi il legale del 28enne, N. C., recanatese, l’avvocato Damiano Corsalini dello studio Cofanelli, ha fatto denuncia ai carabinieri di Recanati contro la donna che «dopo aver provocato l’incidente non dando la precedenza al motociclista – dice il legale -, si è dileguata senza occuparsi delle condizioni del ferito e senza lasciare le proprie generalità».

Secondo la ricostruzione che viene fatta dal legale, in base agli accertamenti (a cura della polizia locale di Recanati) la donna «con la propria auto occupava improvvisamente la corsia di marcia da cui proveniva il motociclista in sella alla sua moto, forse per girare in via Del Mare. Ciò in spregio a qualsivoglia dettame del Codice della strada e, in particolare, dell’obbligo di precedenza». Dopo l’incidente il 28enne è stata soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale di Torrette di Ancona dove si trovata ricoverata per una serie di fratture.

Le indagini per risalire all’identità della donna sono in corso anche da parte del legale, che sta conducente indagini difensive. «Chiaramente sarebbe quanto mai opportuno – continua Corsalini -, che l’automobilista si presentasse autonomamente e prontamente al comando dei carabinieri o dei Vigili urbani di Recanati, così da attenuare la propria posizione penale».

