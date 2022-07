Scontro con una moto,

automobilista sparisce

RECANATI - Una donna si è allontanata dopo l'incidente. Ferito un 28enne che è stato portato all'ospedale di Torrette

14 Luglio 2022 - Ore 20:12

Incidente con la moto, si allontana senza prestare i soccorsi. In corso le ricerche di una donna che al volante della sua auto questo pomeriggio verso le 18 si è scontrata con una moto con in sella un 28enne recanatese. L’incidente è successo all’incrocio tra via del Mare e via Nazario Sauro, a Recanati. Secondo le testimonianze, ora al vaglio della polizia locale di Recanati, la donna dopo lo scontro con la moto non si sarebbe fermata a prestare i soccorsi e si sarebbe invece allontanata. Il 28enne è stato soccorso dal 118. Sul posto, vista la dinamica dell’incidente, è intervenuta l’eliambulanza. Il ferito è stato portato all’ospedale di Torrette, ad Ancona. Non è grave.

