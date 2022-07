Gli bussano a casa per un controllo,

si scaglia contro i carabinieri:

aveva droga, armi e 18mila euro

IL BLITZ è avvenuto ieri in un'abitazione a Recanati. In manette è finito un 32enne arrestato dai carabinieri della Compagnia di Ancona e di Civitanova

13 Luglio 2022 - Ore 13:13 - caricamento letture

Dovevano effettuare un semplice controllo che si è concluso con un arresto per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Erano le 18 di ieri quando i carabinieri del Norm Compagnia di Ancona, Stazione Ancona Centro e i colleghi della Compagnia di Civitanova, hanno bussato alla porta di un 32enne pakistano residente a Recanati che però, per tutta risposta, anziché aprire ha subito impedito l’accesso ai militari provando poi a scagliarsi anche contro di loro. Le fasi del controllo sono state dunque fin da subito concitate ma, allo stesso tempo, vanificate grazie alla reazione dei carabinieri che hanno immediatamente provveduto a bloccarlo. Nella colluttazione, l’uomo ha riportato una ferita superficiale. A questo punto, si è capito che il 32enne nascondeva qualcosa e si è subito proceduto a una minuziosa perquisizione dell’abitazione a seguito della quale si è compreso il motivo di quella sua grande preoccupazione.

I carabinieri hanno infatti trovato circa 60 grammi di cocaina purissima, 20 grammi di eroina e altri 20 di hashish. Il tutto era stato scrupolosamente nascosto all’interno del vano di raccolta di un’aspirapolvere che si trovava lungo un corridoio. Ma i militari non hanno trovato solamente la sostanza stupefacente. La perquisizione è infatti proseguita e, poco dopo, sono state trovate anche 24 cartucce calibro 16 per armi da caccia, 8 pugnali con lame della lunghezza compresa tra i 15 e i 30 centimetri e una katana.

Come se non bastasse, inoltre, dietro a un armadio della camera da letto, sono spuntate pure due mazzette di banconote di vario taglio, avvolte con del nastro adesivo per imballaggi, contenenti la somma complessiva di oltre 18mila euro. A questo punto lo straniero è stato ammanettato e dichiarato in arresto. Accompagnato al Comando Provinciale carabinieri del capoluogo dorico per lo svolgimento delle formalità di rito si è provveduto anche al sequestro di tutta la droga, le armi e il denaro rinvenuto. Successivamente, il 32enne è stato rinchiuso nel carcere di Montacuto dove si trova a disposizione della procura di Macerata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA