Pronti a consumare cocaina,

tre ragazzi nei guai

CONTROLLI - A San Ginesio i militari hanno sopreso i giovani che avevano steso la droga su un cellulare. Segnalata una 17enne trovata mentre stava per accendere uno spinello. A Tolentino ragazzo getta l'hashish dal finestrino dell'auto: via la patente

11 Luglio 2022 - Ore 18:47 - caricamento letture

Cocaina sul display del cellulare, sorpresi dai carabinieri: una denuncia e due segnalazioni alla prefettura. Questo uno dei risultati di un servizio svolto dai carabinieri della Compagnia di Tolentino (Nucleo operativo e radiomobile e stazioni di Tolentino e San Ginesio) a contrasto del consumo di droga e per evitare il rischio di incidenti dovuti all’uso di alcol e sostanze stupefacenti mentre si guida.

A San Ginesio i carabinieri del Nucleo operativo di Tolentino, in borghese, hanno sorpreso tre giovani a bordo di un’auto in una zona appartata dalle parti di un evento organizzato da un locale. I carabinieri li hanno trovati con della cocaina stesa sul display di un cellulare. I militari hanno chiarito i ruoli dei tre: uno aveva ceduto la droga (aveva anche altre due dosi di cocaina), due erano gli acquirenti. Dunque: denuncia per il pusher, segnalazione alla prefettura per i consumatori e ritiro della patente per chi era alla guida. Ancona a San Ginesio, nelle vicinanze del locale che organizzava l’evento, i militari della locale stazione hanno sorpreso una 17enne che si preparava a fumare uno spinello di hashish. Anche per lei è scattata la segnalazione. Una parentesi al di fuori del contrasto alla droga: i carabinieri del Nas di Ancona hanno multato il locale che organizzava l’evento a San Ginesio per alcune carenze igienico sanitarie.

Tornando al fronte droga, va detto che nel fine settimana i controlli sono stati effettuati in collaborazione con la polizia locale di Tolentino, che ha messo a disposizione la sua unità cinofila. A Tolentino proprio grazie al fiuto del cane Billy, i carabinieri del Nor hanno recuperato una dose di hashish gettata da un ragazzo dal finestrino della sua auto (a bordo c’erano altri due giovani). I militari hanno segnalato il ragazzo alla prefettura quale consumatore di droga e gli hanno ritirato la patente perché aveva la disponibilità dell’auto. Di patente ritirata in patente ritirata, c’è stato anche il caso di un commerciante 60enne che è stato fermato dai militari del Radiomobile. Dopo gli accertamenti è venuto fuori che l’uomo aveva la patente scaduta da due anni.

