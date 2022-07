Giardini pericolosi sulla Carrareccetta,

la Provincia metterà i guardrail

CORRIDONIA - I residenti hanno segnalato episodi di vetture che hanno travolto cancellate o sono entrate direttamente nei cortili. L'ente ha messo a gara il progetto che dovrebbe risolvere la situazione

Auto che piombano nei giardini lungo la Carareccetta, dopo la segnalazione di alcuni residenti ieri a Cronache Maceratesi, la Provincia annuncia di essersi attivata per installare i guardrail «nell’ambito di un progetto, inserito nell’elenco annuale delle opere pubbliche 2022, già in fase di gara e che sarà ultimato nei prossimi mesi (al massimo entro l’anno)».

Il problema è che lungo la strada provinciale che va da Corridonia all’Abbadia di Fiastra di traffico ce n’è parecchio e pare che i limiti di velocità non vengono rispettati causando incidenti e tensione per chi vive in zona. Ad esempio accade che ci siano auto che escono di strada e sfondano cancellate o entrano nei giardini.

Lucia Bordoni, che in quella zona abita, ha di recente segnalato alla Provincia la pericolosità della situazione. Due incidenti in pochi giorni: nel primo caso un’auto che è appunto piombata nel giardino di casa abbattendo recinzione ed alberi, nel secondo un’auto che si è schiantata contro una quercia. Segnalazioni che sono arrivate alla Provincia che sta cercando di provvedere ai problemi di sicurezza lungo la Carrareccetta con un intervento «che si conta possa contribuire ad aumentare la sicurezza stradale nella zona» dice l’ente.

