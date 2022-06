«Una serata esplosiva» a Ripe

con “Il doppiatore marchigiano”.

Ad agosto Mollica e Marcorè

SHOW - Un lungo spettacolo, che ha visto succedersi dialoghi e battute, a cui il pubblico, spesso chiamato a partecipare, ha risposto con numerosi applausi. Il cartellone di eventi che si svolgeranno nei prossimi mesi. Il sindaco Teodori: «E' una emozionante ripartenza per il nostro bellissimo borgo e un forte segnale di ripresa per tutto il nostro territorio»

29 Giugno 2022 - Ore 15:37 - caricamento letture

«Ancora una serata esplosiva a Ripe San Ginesio». Nella scenografia naturale dell’arena “La cava”, l’esibizione de “Il doppiatore marchigiano” ha richiamato molti spettatori di tutte le età, giunti nel piccolo paese dell’entroterra da diversi luoghi della regione. Un lungo spettacolo, che ha visto succedersi dialoghi e battute, a cui il pubblico, spesso chiamato a partecipare, ha risposto con numerosi applausi. Insieme all’iniziativa dedicata al giornalista sportivo Fabio Caressa, “Il doppiatore marchigiano” ha data il via ad un fitto programma di eventi, organizzati dall’amministrazione comunale insieme alle diverse associazioni locali: Asd Ripesanginesio, Proloco, gruppo dialettale “Leonina”.

Ricco il cartellone di eventi che si svolgeranno nei prossimi mesi. Tra essi, sempre all’arena “La cava”, nel prossimo fine settimana, sabato 2 luglio alle 21.30, è prevista l’esibizione del gruppo dialettale “Leonina”, con la commedia “Donna fugata”, di Simona Ronchi (regia di Sarah Salvucci). Sabato 23 luglio, alle 21.30, è in programma “The BeatBox”, tributo ai Beatles, concerto ad ingresso gratuito a cura di Unione Montana dei Monti Azzurri. Nel mese di agosto, due appuntamenti con ospiti d’eccezione: Vincenzo Mollica (venerdì 5 agosto, ad ingresso gratuito) e Neri Marcorè (10 agosto).

«Il cartellone estivo ci riempie d’orgoglio – afferma il sindaco di Ripe San Ginesio Paolo Teodori -. Vedere tanti spettatori e ospiti straordinari in una location d’eccezione come la nostra arena è una emozionante ripartenza per il nostro bellissimo borgo e un forte segnale di ripresa per tutto il nostro territorio».

I biglietti delle serate non gratuite in programma nel mese di agosto saranno presto in vendita su www.ciaotickets.com e nei rivenditori autorizzati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA