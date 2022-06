Musica e arte,

poesia e cinema:

un’estate a Recanati

PRESENTATO il ricco cartellone di eventi. Il sindaco Bravi: «La nostra è una città ricca di idee con grandi capacità propositive»

Il Comune di Recanati ha presentato il ricco cartellone di eventi e di manifestazioni dell’Estate 2022, organizzati in sinergia con tutte le realtà culturali, commerciali e turistiche del territorio. Recanati è pronta più che mai ad accogliere e ad intrattenere cittadini e turisti nel suggestivo palcoscenico delle sue piazze e dei suoi cortili storici.

«E’ una precisa volontà della nostra Amministrazione cercare di dare sempre le massime opportunità e gli spazi più ampi alle realtà che lavorano con impegno e professionalità tutto l’anno nel nostro territorio – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – le rappresentanze riunite qui oggi di operatori culturali, turistici e commerciali che hanno lavorato sul ricco cartellone di eventi per l’estate 2022 ci testimoniano che Recanati è una città ricca di idee con grandi capacità propositive, un punto d’orgoglio per l’amministrazione».

«Siamo ben felici di presentare il ricco cartellone di eventi estivi che conta tra giugno luglio agosto e le prime settimane di settembre oltre 150 eventi – ha affermato Rita Soccio assessora alla Cultura e al Turismo -. Eventi organizzati nella quasi totalità da associazioni del nostro territorio, siamo la citta della cultura e grazie alla vivacità delle nostre associazioni e dei volontari, che approfitto per ringraziare, siamo una comunità unita e sempre più viva dal punto di vista culturale e sociale. Un ringraziamento particolare va anche al grande lavoro organizzativo dell’ufficio cultura e dell’ufficio tecnico che supporteranno i numerosi eventi nelle nostre splendide location cittadine. Recanati è pronta ad offrire ai cittadini e visitatori una variegata proposta artistica che abbraccia tutte le arti, dalla lirica alla grande musica cantautoriale, dalle mostre al cinema fino agli eventi di svago dedicati ai più piccoli. Eventi che si uniscono all’offerta culturale e turistica presente in città, alle attività dei nostri Musei e della Biblioteca e Mediateca comunale».

«La cultura di Leopardi e la musica di Gigli sono i traini fondamentale per i turisti che decidono di visitare la nostra città, a questi valori va affiancato l’impegno dei commercianti a tenere aperte le attività. Per questo motivo gli operatori commerciali di Recanati riproporranno il fortunato format dello scorso anno che tanto successo ha riscosso per le vie del centro, intitolato “Il Venerdì del dì di Festa” – ha detto il vice sindaco Mirco Scorcelli – Un programma nato per intrattenere cittadini e ospiti anche dopo cena con i colorati mercatini di prodotti tipici artigianali, di antiquariato, di hobbistica e le varie animazioni per attrarre, divertire e far trascorrere bellissime serate tra le vie del centro». I direttori artistici delle realtà culturali del territorio hanno presentato in anteprima, un assaggio di alcune delle principali manifestazioni, la maggior parte gratuite, che si terranno nella città dell’Infinito nell’estate 2022.

KAMMERFESTIVAL – Il Kammerfestival apre il sipario sabato 2 luglio alle 19 presso il Cortile di Palazzo Venieri con l’ensemble Namaste, Natalia Benedetti – Guido Arbonelli ai clarinetti e Valentina Cesarini- Roberto Fuccelli alle fisarmoniche. Domenica 17 luglio alle 5,30 Concerto all’alba al Monte di Agnano di Castelnuovo con l’ Eklectric Duo con Alberto Casadei ( violoncello elettrico) ed Elisa Tomellini (pianoforte). Sabato 23 luglio alle ore 19 nel Giardino di Palazzo dalla Casapiccola si esibiranno i migliori talenti della Yehudi Menuhin School e del Royal Collage of Music di Londra. Giovedì 28 luglio alle ore 19 all’Auditorium del centro Mondiale della Poesia e cultura ”G. Leopardi” si terrà il concerto finale dei seminari internazionali del M°L. Ibragimova ( violino) M° Una Cho ( violoncello) con il Yehudi Menuhin School e il Royal Collage of Music di Londra.

ART FESTIVAL – L’8-9 -10 luglio il centro storico leopardiano offrirà un lungo percorso di eventi tra mostre e spettacoli. Per la musica tante le proposte: Elli de Mon, Heat Fandango, Gianluca Lalli, Paul Giorgi, Johnny da Basso. Per il Teatro: Il teatro Rebis, porterà in scena un dialogo tra la Natura e un’attrice curiosa, di e con Meri Bracalente; la Compagnia MitiMuti proporrà una rivisitazione delle Metamorfosi di Ovidio; la Compagnia Pouët,andra in scena con burattini e marionette. Clownerie e spunti di riflessione, saranno offerti da Andrea Farnetani, Peppino Marabita e Damiano Massaccesi. Prevista la danza aerea di Silvia Valenti, l’acrobatica aerea della Compagnia Revolé, le evoluzioni alla Ruota Tedesca di Rhon e Moniciclo Giraffa a tre ruote di Circo Puntino, le verticali e il circo teatro di Gaby Corbo. Presente anche lo spettacolo di danza a cura della Compagnia Fabula Saltica.

LUNARIA- Il 16 luglio, apriranno Lunaria la celebre rassegna estiva di Musicultura, i Subsonica, in Piazza Giacomo Leopardi, “Atmosferico” è il nome del tour col quale i Subsonica hanno scelto di toccare un numero selezionato di location italiane e, tra queste, Recanati.

Seguirà il 22 luglio lo spettacolo Shadows: omaggio a Chet Baker, che vedrà insieme in scena, all’Orto sul Colle dell’Infinito, Fabrizio Bosso alla tromba, Julian Oliver Mazzariello al pianoforte e Massimo Popolizio – già nelle vesti di Monaldo nel film Il giovane favoloso di Mario Martone – come voce recitante. Il 28 luglio si tornerà in piazza Leopardi per la data di chiusura, per godere la voce e le canzoni di Irene Grandi, accompagnata dalla sua band. Irene Grandi sarà la protagonista del concerto “IO in Blues” aperto al pubblico in Piazza Giacomo Leopardi. Un grande live nel quale l’artista sarà accompagnata dai suoi musicisti di sempre: Saverio Lanza alla chitarra, Piero Spitilli al basso e Fabrizio Morganti alla batteria e da uno special guest, l’hammondista di fama internazionale Pippo Guarnera.

GIGLI OPERA FESTIVAL GOF- Quest’anno il filo conduttore del Gigli Opera Festival sarà “La donna e le eroine del melodramma”. Gli spettacoli previsti in piazza Giacomo Leopardi con inizio alle ore 21.15 si aprono il 4 agosto con la Tosca di Puccini, dove verrà consegnato il Premio Gigli Opera Festival e proseguono il 17 agosto con la Carmen di Bizet.

FAI- Il 27 luglio Elio Germano e Teho Teardo portano in scena sull’Orto del Colle dell’Infinito il romanzo di Louis-Ferdinand Céline “Viaggio al termine della notte”. Il FAI propone inoltre una serie di suggestivi aperitivi dalle ore 18 alle 22 e pic -nic al tramonto dalle 19 alle 22 sul magnifico scenario dell’Orto sul Colle dell’Infinito nei giorni 7 -12 – 27 luglio e 19 -26 agosto e 2 settembre. La sera del 7 agosto dalle ore 20,30 l’appuntamento sull’Orto del Colle dell’Infinito è alle 22.30 con “Astronomi per una notte” a cura dell’Associazione Astrofili Marchigiani

CENTRO NAZIONALE STUDI LEOPARDIANI- 8 luglio sull’Orto del Colle dell’Infinito presentazione del libro di Hanna Kridrikspottir “Il mio mare infinito. Dialogo della natura e di un islandese.” 10 luglio sempre nella suggestiva location dell’Orto sul Colle dell’Infinito si terrà il recital di Sergio Carlacchiani “ Il mio amatissimo Giacomo”

CIVICA SCUOLA DI MUSICA “BENIAMINO GIGLI”- Dal 18 al 28 luglio la Civica scuola di musica “Beniamino Gigli” organizza i seminari estivi internazionali di violino, violoncello e pianoforte. Dal 31 luglio al 10 agosto prende il via “Il Conero Internation Music Festival and Competition” che prevede oltre al concorso, concerti tutte le sere nelle location della citta di Recanati dal 1 al 9 luglio.

DUE PASSI NEL FOLK- L’appuntamento con “Due passi nel folk ” è a Castelnuovo alle ore 21,30 il 16 luglio con i “Belverde” e i “Naragonia” e il 17 luglio con “Le Ninfe della Tamorra”

FONTI SAN LORENZO- Fonti San Lorenzo propone tutti i giorni talk, mostre, mercatini, dj set, vinyl shop, laboratori, bar e cucina. Tra gli appuntamenti musicali ricordiamo: il 22 luglio con Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri; il 23 luglio con Pop X; e il 24 luglio con Joan Thiele

PRO LOCO- La Pro Loco organizza in Piazza Giacomo Leopardi alle ore 21.15 i seguenti appuntamenti:

11 luglio “Carnevale d’ Estate”; il 18 e 25 luglio “Il Paese dei Balocchi” laboratori per bambini in collaborazione con l’azienda Clementoni; Il 18 agosto “Il Mago Silvan”; il 20 agosto “La corrida recanatese” e il 25 agosto il concerto tributo ai Queen.

CICLO CLUB- 30 luglio “Infinito bike” al via la gara di mountain bike in notturna per le vie del centro storico

OPERATORI TURISTICI- Oltre ai numerosi programmi in atto, prendono il via per tutto il mese di luglio, agosto, settembre e ottobre i nuovi itinerari: “Recanati insolita” e “Recanati in cammino” il ciclo di passeggiate in città, “Tre paesi, un fiume e un fiumicello” l’escursione nella campagna recanatese nel territorio compreso tra Recanati, Montefano e Osimo, lambito dal fiume Musone, il “Percorso di riconoscimento di erbe e bacche spontanee” l’ “E-bike night tour” e “A piedi nudi tra gli ulivi” trekking urbano e pic-nic. Il Fotocineclub Recanati propone “Note di fotografia” e dal 6 luglio al 28 agosto prenderà il via il Cinema a Recanati con l’apertura della 19esima edizione di Cinema sotto le stelle nel cortile di Palazzo Venieri.

