Med Store Tunit, ritorna

il palleggiatore Azaria Gonzi

VOLLEY - Il giovane toscano ha vestito la maglia biancorossa nella stagione 2018/2019. Con Macerata il 22enne ha giocato in Serie A2 e in Serie C «lasciando un buon ricordo e oggi torna con un bagaglio di esperienze arricchito»

29 Giugno 2022 - Ore 14:39 - caricamento letture

Il palleggiatore Azaria Gonzi torna alla Med Store Tunit. Il giovane toscano ha vestito la maglia biancorossa nella stagione 2018/2019. Con Macerata il 22enne ha giocato in Serie A2 e in Serie C «lasciando un buon ricordo e oggi torna con un bagaglio di esperienze arricchito», scrive la società. Cresciuto sportivamente a Siena tra Serie C e Serie A2, passa dalle giovanili della Lube prima di approdare a Macerata. Resta nelle Marche l’anno successivo, dove gioca con la GoldenPlast Civitanova in A3, poi nel campionato 2020/2021 torna in A2 e veste la maglia della Banca Alpi Marittime Acqua San Bernardo Cuneo, mentre la passata stagione è stato avversario della Med Store Tunit con la ViViBanca Torino.

«So che avrò al fianco tanti giocatori forti, è uno dei motivi che mi ha spinto ad accettare la proposta, in più anche se la squadra sarà diversa, conosco bene Macerata, è una seconda casa per me. Inoltre la società è la stessa, mi ero trovato bene e lavorerò con persone che mi hanno sempre dimostrato stima e fiducia – dice Azaria Gonzi -. Sicuramente sono cresciuto in questi anni ma ho ancora tanto da imparare. So che qui a Macerata avrò l’opportunità di proseguire nella mia crescita sia tecnica che caratteriale, giocando al fianco di giocatori di grande qualità ed esperienza. Devo ancora incontrare di persona il coach ma ho avuto modo di parlarci al telefono e mi ha fatto un’ottima impressione».

