Malore alle Lame rosse,

interviene l’elicottero

FIASTRA - Un escursionista si è sentito male lungo un sentiero, la zona è impervia e per raggiungerlo i soccorritori hanno deciso di calarsi dall'eliambulanza partita da Fabriano

29 Giugno 2022 - Ore 18:38 - caricamento letture

Malore alle Lame rosse, a Fiastra, scattano le operazioni di soccorso con l’elicottero. Un escursionista si è sentito male lungo uno dei sentieri intorno alle 18 di questo pomeriggio. La zona in cui si trova è difficile da raggiungere, da qui la decisione di cercare di recuperarlo con l’elicottero che si è alzato in volo da Fabriano con a bordo personale del 118 e del soccorso alpino. I soccorritori dovranno calarsi dal velivolo per raggiungere l’escursionista e prestargli i soccorsi del caso. Sempre a Fiastra oggi sono in corso le ricerche del 47enne Michele Sensini che ieri pomeriggio è uscito in bici e di cui si sono perse le tracce da oltre 24 ore. Nella zona del lago di Fiastra sono intervenute diverse squadre di soccorritori tra vigili del fuoco, carabinieri, Soccorso alpino.



(Servizio in aggiornamento)

(Redazione Cm)

© RIPRODUZIONE RISERVATA