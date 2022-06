Gli spettacoli dell’Art Festival,

Recanati e Porto Recanati insieme

LA KERMESSE in programma l'8, 9 e 10 luglio nella città leopardiana, il 23 e 24 luglio in quella costiera

29 Giugno 2022 - Ore 14:44 - caricamento letture

E’ stata presentata a Porto Recanati la sesta edizione di Art Festival, un’edizione “triplicata” che dopo la data del 25 giugno a Numana farà tappa a Recanati (8, 9, 10 luglio) e a Porto Recanati (23 e 24 luglio).

Un traguardo importante per l’associazione promotrice Whats Art, che nasce proprio per creare un’unione di intenti, in fatto di valenza terapeutica della fruizione artistica, in grado di far cooperare le realtà del territorio.

Il sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini, ha dichiarato tutta la sua soddisfazione di ospitare l’Art Festival tra gli eventi estivi 2022: «Abbiamo deciso di ospitare Art Festival nella location del Parco Europa, che insieme ad altri punti di Porto Recanati, l’amministrazione intende rigenerare e valorizzare a beneficio dei cittadini. Abbiamo già collaborato con l’associazione Whats Art per gli eventi invernali nel centro di Porto Recanati e crediamo che il format di Art Festival possa contribuire alla valorizzazione del Parco Europa. Crediamo inoltre che ospitare un festival nato a Recanati sia un primo passo verso la collaborazione con i comuni limitrofi, sancita dal protocollo d’intesa, Terre d’Oltre».

Il sindaco di Recanati Antonio Bravi ha ringraziato dell’ospitalità: «Art Festival a Porto Recanati è segno tangibile della nuova strategia di collaborazione tra comuni. Un primo step a cui seguiranno altre forme di sinergia, già in itinere».

Per la musica tante le proposte, dal blues di Elli de Mon al rock garage del gruppo Heat Fandango, passando per il cantafavole Gianluca Lalli e il rocker romano Johnny da Basso. Per il teatro, l’esperienza ventennale del teatro Rebis porterà in scena un dialogo tra la Natura e un’attrice curiosa, di e con Meri Bracalente. La Compagnia MitiMuti proporrà inoltre una rivisitazione delle Metamorfosi di Ovidio. Torna poi a grande richiesta la Compagnia Pouët, con uno spettacolo di burattini e marionette. Clownerie e spunti di riflessione saranno portati in scena da Andrea Farnetani, Peppino Marabita e Damiano Massaccesi. Sarà presente anche uno spettacolo di danza a cura della Compagnia Fabula Saltica. In piazza Leopardi si svolgerà uno spettacolo di musica, fuoco, teatro e danza ispirato alla cultura azteca messicana.

A Porto Recanati sono in programma la danza aerea della compagnia Aria di Circo, la musica di Johnny dal Basso e del gruppo Spacca il Silenzio, uno spettacolo di giocoleria e bolle di sapone a cura di Yuri Bussi e Debora Lorenzotti e le evoluzioni di Silvia Valenti della Compagnia Circostanze e della Compagnia dei Folli. Verrà portato in scena Trip Kaboom del Duo Ariadna, alias Massimo Minervini e Federica Pennetta. Per i più piccoli il microcirco di marionette, burattini ed altri affabulatori della Compagnia Pouët e lo spettacolo di burattini Ciccio Ninetto che Andò per Mare.

Ingresso gratuito a tutti gli eventi.

Per maggiori informazioni: https://www.recanatiartfestival.com/







