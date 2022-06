“Percorsi di storia”,

escursione a Pieve Torina

L'INIZIATIVA del Comune giunta al secondo appuntamento in programma domenica

È il sindaco di Pieve Torina, Alessandro Gentilucci, ad annunciare la seconda “puntata” del progetto “Pieve Torina: percorsi di storia”, in programma domenica, promosso dal Comune per far conoscere il passato del paese e del territorio percorrendo a piedi semplici passeggiate. L’escursione, con partenza dal Sentiero delle Acque, sarà dedicata alla presenza longobarda e si avvarrà della guida di Matteo Petracci. «Andremo alla scoperta di uno degli spazi più suggestivi del nostro comune – sottolinea Gentilucci – immersi nella natura e nella storia lungo il torrente Sant’Angelo, in quelle acque di cui oggi c’è estrema carenza e che vanno preservate, esattamente come il nostro straordinario contesto ambientale». Si tratta di un sentiero di facile percorrenza, circa 8 km tra andata e ritorno, adatto a tutti. La partecipazione è gratuita e la prenotazione obbligatoria (per informazioni scrivere a: girastorieraccontiincammino@gmail.com). Agli iscritti verranno comunicati orario esatto e punto di ritrovo, oltre ad alcune semplici indicazioni da seguire per godere in tranquillità la passeggiata.

