Ginnastica Macerata, il saggio

dedicato ad Umberto Caschera

L'APPUNTAMENTO con "Heroes" questa sera alle 21,15 al Banca Macerata Forum

24 Giugno 2022 - Ore 09:25 - caricamento letture

Dopo due edizioni di stop a causa covid, la Ginnastica Macerata presenta il saggio di fine anno. “Heroes” il titolo dello spettacolo in programma stasera al Banca Macerata Forum dalle 21,15: «tutta la manifestazione verrà dedicata ad Umberto Caschera, un grande uomo, ginnasta e tecnico, grande amico e primo maestro della direttrice tecnica societaria Arianna Ciucci», comunica la presidente della società Rita Perticarari. Si esibiranno tutti i bambini dei corsi di psicomotricità dai tre anni, il corso di ginnastica ritmica, ginnastica aerea junior e senior, aerostart, e tutta la squadra agonistica silver e gold. Presenti anche gli atleti protagonisti ai recenti campionati del mondo in Portogallo (leggi l’articolo), tutti gli altri atleti titolari di diversi titoli italiani e anche due atlete ucraine ospitate dalla società. «Il saggio vuole ridare il sorriso e la libertà venuta meno per due anni a tutti i bambini, ragazzi ed adolescenti che più hanno accusato il colpo in questi due anni, per questo il titolo “Heroes”», si legge nella nota di presentazione della presidente.

