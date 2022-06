World Championship di aerobica:

bronzi per Guenda Cherubini,

Arianna Ciurlanti e Francesco Blasi

MEDAGLIE - I tre atleti sono tesserati con la Ginnastica Macerata e hanno contribuito al risultato storico della nazionale alla 17esima edizione della manifestazione, che si è svolta a Guimaraes in Portogallo

22 Giugno 2022 - Ore 16:21 - caricamento letture

C’è il contributo della Ginnastica Macerata nel risultato storico della squadra nazionale Senior della federazione ginnastica d’Italia al 17esimo World Championship di aerobica svoltosi a Guimaraes, in Portogallo , dal 16 al 18 giugno. Sono ben tre le medaglie di bronzo riportate a casa. Fanno parte di questa spedizione, appunto, due atleti della provincia: Arianna Ciurlanti e Francesco Blasi, tesserati con la Ginnastica Macerata, che ottengono il terzo posto come Team Ranking e per il campionato di Aerobic Dance. Conquista la medaglia di bronzo nella squadra Juniores un’altra atleta marchigiana Guenda Cherubini, di Civitanova ma sempre tesserata con la società del capoluogo, nella specialità Gruppo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA