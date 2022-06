Scontro tra auto e bici,

ciclista soccorso in eliambulanza

MONTELUPONE - L'incidente a San Firmano, l'uomo è stato trasferito a Torrette

21 Giugno 2022 - Ore 14:22

Scontro tra auto e bici: un uomo trasportato all’ospedale di Torrette in eliambulanza. E’ successo poco dopo le 11,30 a San Firmano di Montelupone. Resta ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Quando è scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118 e la polizia stradale di Civitanova. Viste le condizioni dell’uomo in bici, i medici hanno richiesto l’intervento dell’elicottero per il trasferimento ad Ancona.

