Nuovo direttore del Cosmari,

riconvocata l’assemblea dei soci

MACERATA - Dopo il rinvio del 15 giugno se ne riparla mercoledì prossimo. Brigitte Pellei, prima nella graduatoria redatta dalla commissione esaminatrice, guida il settore Risorse Idriche di una società pubblica della provincia di Sondrio

18 Giugno 2022 - Ore 16:28 - caricamento letture

«Nomina del direttore generale», è il contenuto del primo punto all’ordine del giorno dell’assemblea dei soci del Cosmari convocata per mercoledì prossimo, con inizio alle 17 (questo dopo il rinvio di quella del 15 giugno). Quindi dopo due selezioni, diversi ricorsi al giudice e richieste di risarcimento dei danni e una lunga serie di rinvii, mercoledì prossimo l’assemblea dei soci del Cosmari valuterà la graduatoria finale dell’avviso di selezione pubblica, per titoli, esami e colloquio per l’assunzione del direttore generale. Quattro gli ingegneri inseriti nella graduatoria e sono Brigitte Pellei, Stefano Bianchi e a pari merito Silvio De Sisti e Luca Proietti.

La prima in graduatoria è appunto Brigitte Pellei, svizzera per nascita ma cresciuta a Matelica: laurea in Ingegneria per l’ambiente e per il territorio ed iscrizione all’Ordine degli ingegneri di Macerata per poi trasferirsi a Sondrio dove dirige il settore Risorse Idriche della Secam che è una società per azioni a capitale interamente pubblico, detenuto dai 77 Comuni della provincia di Sondrio, dalle cinque Comunità Montane e dall’amministrazione provinciale di Sondrio. La Secam ha 300 collaboratori ed è attiva nei servizi di igiene urbana, nel servizio idrico integrato e nella produzione di energia elettrica da fonti pulite e rinnovabili.

(l. pat.)

