Donatella Russo d’argento:

è vice campionessa europea

di body building

L'ATLETA di Matelica, 53 anni, ha conquistato il secondo gradino del podio in Francia nella categoria bodyfitness: «Mi sono battuta con onore. Data l'importanza della competizione, il risultato è eccellente. Regalo questa medaglia alla mia città. Ringrazio anche chi mi è stato vicino, la mia famiglia, le mie amiche e tutte le persone speciali a cui tengo particolarmente»

18 Giugno 2022 - Ore 16:28 - caricamento letture

La campionessa di body building Donatella Russo conquista la medaglia d’argento ai campionati europei, nella categoria bodyfitness. Ad Argeles Sur Mer, in Francia, la 53enne matelicese, sfiora la vittoria e sale per l’ennesima volta sul podio in una competizione di alto livello. Infatti, nella sua lunga carriera di atleta, Donatella Russo ha vinto più di dieci titoli nazionali, in varie città italiane. Spicca anche il titolo mondiale vinto l’anno scorso in Slovenia (leggi l’articolo).

«È stata una competizione dai livelli altissimi, tant’è che il primo posto è andato ad un atleta francese di tutto rispetto. Ma anche io mi sono battuta con onore, ero molto competitiva – dice Donatella Russo -. Ho fatto una preparazione diversa, essendo personal trainer. Sono riuscita a prepararmi bene e diversamente da tutte le altre gare. Devo dire che ha funzionato. Anche la federazione di cui faccio parte, la Wpf, con il presidente Antonio Stella e il suo collaboratore Paolo Fagiolini, che ringrazio, hanno creduto in me portandomi a questa importante competizione. Anche se si tratta di un posto, quindi vice campionessa europea, il risultato è eccellente, data l’importanza della competizione. I sacrifici in questo sport sono all’ordine del giorno, come la dieta e l’allenamento, ma valgono la pena perché poi hai i tuoi risultati – conclude la 53enne di Matelica -. Sono stata tre giorni in compagnia di tanti atleti, alcuni li conoscevo perché avevamo gareggiamo insieme altre volte. Si è instaurato un clima familiare, mi sono trovata benissimo. Regalo questa medaglia alla mia Matelica, che ha tifato per me come sempre. Per questa vittoria ringrazio anche chi mi è stato vicino, la mia famiglia, le mie amiche e tutte le persone speciali a cui tengo particolarmente. Per quest’anno non credo di partecipare ad altre gare. Mi ritengo molto soddisfatta dei risultati ottenuti. Ora mi riposo e mi godo questo momento».

