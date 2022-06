Trovato morto a 87 anni

nella casa terremotata

SARNANO - L'anziano si è impiccato nell'abitazione dove viveva un tempo. Sul posto 118, carabinieri e vigili del fuoco, ma non è stato possibile salvarlo

16 Giugno 2022 - Ore 18:44 - caricamento letture

Va nella casa dove viveva un tempo, ora inagibile a causa del sisma e lì si toglie la vita. Un gesto disperato compiuto da un uomo anziano, 87 anni, e che ha scosso questo pomeriggio Sarnano. È in quel comune che viveva da sempre. Un malessere interiore sarebbe la causa che ha spinto l’uomo a compiere il gesto drammatico. Quando sul posto sono giunti i soccorritori, avverti da qualcuno di ciò che era accaduto, l’uomo ormai era già morto. I fatti sono avvenuti intorno alle 15 in contrada Terro. Lì sono intervenuti 118, carabinieri e vigili del fuoco nella speranza di poter salvare la vita all’uomo. Ormai però non si poteva fare più nulla.

(Ultimo aggiornamento alle 19,30)

