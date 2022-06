Incidente in moto da cross

e schianto con l’auto:

in due a Torrette

DUE EPISODI a distanza di un'ora: il primo a San Severino, l'altro a San Ginesio. In tutti e due è intervenuta l'eliambulanza

12 Giugno 2022 - Ore 19:29 - caricamento letture

Cade con la moto da cross, 52enne a Torrette. L’incidente a San Severino verso le 16,30 in una zona boschiva periferica in località San Paolo. L’uomo era in una strada sterrata quando all’improvviso è caduto in un dirupo. Scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118 e vigili del fuoco. L’uomo era in una area impervia e non è stato facile recuperarlo. Quando i soccorritori ci sono riusciti, l’uomo è stato caricato sull’eliambulanza ed è stato trasferito ad Ancona. Non dovrebbero essere in pericolo di vita.

Circa un’ora dopo, poco prima delle 18, l’eliambulanza è tornata nel Maceratese per soccorrere un uomo rimasto coinvolto in un incidente d’auto a San Ginesio. L’uomo era in contrada Vallimestre, quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo della vettura ed è finito in una scarpata. Non risultano coinvolti altri mezzi. Sul posto anche qui è arrivato il 118. Viste le condizioni dell’uomo, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero per il trasferimento ad Ancona. Anche lui non dovrebbe essere in pericolo di vita.

(aggiornamento delle 20,20)

