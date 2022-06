Ha un incidente e dice bye bye,

rintracciato con i video

MACERATA - Due auto si sono scontrate in contrada Fontescodella. Uno dei conducenti si è allontanato senza lasciare i dati all'altro. La polizia locale è risalita a lui grazie alle telecamere

Incidente in contrada Fontescodella, a Macerata, uno dei conducenti se ne va senza lasciare all’altro i suoi dati: rintracciato dalla polizia locale attraverso le telecamere. È successo questa mattina intorno alle 10,30. Di per sé nulla di grave l’incidente, un normale scontro tra due auto, senza feriti. Quando però uno dei conducenti è sceso per chiedere i dati all’altro, questo se n’è andato. Preso alla sprovvista da questo comportamento l’automobilista è comunque riuscito a prendere la targa della vettura e a fare una foto con il cellulare all’auto che si allontanava. Poi ha chiamato la polizia locale. Gli agenti, con la foto dell’auto e alcuni numeri della targa sono riusciti, col supporto delle telecamere di sorveglianza, a risalire all’automobilista e a rintracciarlo.

