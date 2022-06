Torna il “Trofeo Scarfiotti”

SARNANO - La manifestazione di punta per le auto d’epoca del Caem raggiunge le 26 edizioni: appuntamento il 18 e 19 giugno

9 Giugno 2022 - Ore 09:45 - caricamento letture

Sarà Sarnano, come da tradizione, ad ospitare come base logistica il Trofeo Scarfiotti per auto d’epoca in programma sabato 18 e domenica 19 giugno. L’evento che ha visto la sua prima edizione nel 1996 coinvolge appassionati e collezionisti di auto d’epoca da molte regioni d’Italia, per una formula vincente che riunisce questa volta interessanti percorsi nell’interno maceratese e fermano, tra suggestivi paesaggi e visite culturali che permettono di conoscere i territori e le loro tipicità. Ma l’evento ha anche carattere sportivo, per la presenza delle prove di abilità, oltre 50, che si effettueranno in sette sezioni suddivise tra le due giornate dell’evento. Le dieci assegnazioni della “Manovella d’Oro ASI” sono a garanzia di una manifestazione che ha raccolto strada facendo numerosi estimatori, grazie anche alla sempre squisita ospitalità delle località toccate, una scoperta dopo l’altra di meravigliosi centri storici tra le tante piccole località che riservano anche opportunità culturali di rilievo.

Questa 26esima edizione permetterà la visita al Museo del Cappello di Montappone sabato pomeriggio, una località da sempre attiva e vivace a livello artigianale con alti livelli di esportazione di un prodotto che sa essere utile, ma anche di design o addirittura proprio opera d’arte. La domenica mattina invece Tolentino offrirà ai partecipanti una visita al Museo Internazionale dell’Umorismo nell’Arte, dedicato alla caricatura ed all’arte umoristica, fondato oltre mezzo secolo fa e divenuto presto un contenitore importante nel suo settore.

Il Trofeo Scarfiotti prenderà avvio sabato mattina con ritrovo ed operazioni preliminari a Sarnano in Piazza della Libertà, per poi accompagnare i radunisti su un itinerario che andrà a toccare i territori di Monte San Martino, Amandola, Montappone, San Ginesio, Bolognola, inframezzando il piacevole percorso con sette appuntamenti con il cronometro, nell’ordine sabato a Sarnano, Monte San Martino, Pian di Pieca e Sassotetto due volte nelle ore serali e poi in notturna. Domenica si completerà l’impegno di regolarità con le sezioni di Sarnano e Tolentino.

Lo staff organizzatore del Caem/Scarfiotti ha il supporto di Tecnostampa, Rotopress, GM Meccanica, Ca.Bi. Gomme, Autofficina F.lli Zacconi, Water M, Ristorante La Marchigiana e Re Norcino.

