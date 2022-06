In 500 per salutare Alessandro,

dolore e silenzio in chiesa

CIVITANOVA - Oggi il funerale del 25enne che ha perso la vita sabato in un incidente stradale. Fuori dalla chiesa c'erano i suoi cani che sono stati trattenuti a forza perché volevano salire sul carro funebre per seguire il feretro. Palloncini bianchi all'uscita della bara

Il funerale di Alessandro Vico

Li hanno trattenuti a forza i cani di Alessandro che alla fine del funerale, a cui hanno partecipato circa 500 persone oggi pomeriggio volevano a tutti i costi salire sul carro funebre, seguire il feretro del 25enne, scomparso sabato notte in un incidente stradale. Una scena struggente fuori dalla chiesa di Santa Maria Apparente, a Civitanova, con i due cani che non volevano lasciare Alessandro.

Grande silenzio in chiesa per l’ultimo saluto a Alessandro Vico. C’erano, stretti nell’affetto di familiari e amici, la mamma Lorella, il papà Moreno, il fratello Danny. La famiglia di Alessandro ha assistito al funerale, celebrato da don Massimo Fenni, attualmente a Porto Potenza, in passato parroco di Santa Maria Apparente.

Una cerimonia molto sentita da tutti i presenti che hanno poi ascoltato le parole del parroco per ricordare Alessandro mentre non ci sono stati messaggi letti da altri presenti. Tale la folla al funerale che in tanti hanno dovuto assistere alla funzione restando fuori dalla chiesa. Poi l’uscita del feretro, la commozione sul piazzale, i palloncini bianchi lanciati verso il cielo. Poi quei cani, ancora così legati al loro padrone che non c’è più.

L’incidente in cui ha perso la vita Alessandro Vico è avvenuto intorno alle 21,30 di sabato scorso nella zona di Santa Maria Apparente. Il 25enne era in auto con un amico di 24 anni e stavano andando a festeggiare il compleanno di Alessandro (aveva compiuto gli anni giusto il giorno prima). Secondo quanto è stato accertato dai carabinieri della Compagnia di Civitanova, Alessandro, al volante di una Fiat 500, ha cercato di evitare una vettura che si era immessa sulla carreggiata. Poi lo schianto contro un furgone che procedeva in direzione contraria. Per Alessandro non c’è stato nulla da fare. Portati a Torrette invece l’amico e il conducente del furgoncino, entrambi fuori pericolo.

