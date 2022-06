Uomo trovato morto in un campo,

addosso aveva solo le mutande

MONTEGRANARO - A lanciare l'sos alcuni pastori in zona. Il rinvenimento è avvenuto intorno alle 14. L'uomo è da identificare. Sul posto i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Fermo

6 Giugno 2022 - Ore 16:42 - caricamento letture

Macabro ritrovamento quello effettuato da alcuni pastori nel primo pomeriggio di oggi, in un campo lungo la valle del Chienti, a Montegranaro. L’sos è stato lanciato intorno alle 14. E così sul posto sono arrivati a sirene spiegate i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile. Il corpo è di un uomo di circa 40-50 anni.

Impossibile al momento conoscere la sua identità dal momento che vicino alla salma non vi sono documenti o elementi che possano contribuire alla sua identificazione. Il cadavere, con indosso solo un paio di mutande, è in avanzato stato di decomposizione. Difficile avanzare qualsiasi tipo di ipotesi sul decesso dell’uomo e come quel corpo sia arrivato lì, in quel campo sponda sud sulla lungochienti, sotto la collina di Montegranaro. Sul posto, si diceva, i militari del Radiomobile della Compagnia di Fermo. A loro il compito di ricostruire l’accaduto partendo dall’identificazione della salma.

(Servizio in aggiornamento)

