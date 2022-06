Dalla Banca ore solidale al welfare:

patto Poltrona Frau-sindacati

TOLENTINO - Firmato l'accordo integrativo aziendale. C'è anche l'impegno a ridurre l'impatto ambientale e il rafforzamento del rapporto col territorio

3 Giugno 2022

Promozione della sicurezza sul lavoro, valorizzazione della diversità e dell’inclusione, impegno a ridurre l’impatto ambientale, rafforzamento del rapporto con il territorio e le comunità locali. Sono alcuni dei punti dell’accordo raggiunto tra l’azienda Poltrona frau, supportata da Confindustria Macerata, con Rsu e i sindacati della Filla Cgil e Filca Cisl. Si tratta dell’accordo integrativo aziendale 2021-2023. Tra i punti più qualificanti e di importante valore etico e sociale, «viene introdotto l’istituto della banca ore solidale – dicono l’azienda di Tolentino e i sindacati in una nota – che consiste nella cessione volontaria e gratuita da parte dei dipendenti dei riposi e delle ferie maturati, in favore di quanti si trovino in condizioni di necessità; anche il meccanismo di calcolo del Premio di risultato è stato rivisto ed aggiornato, in merito alle definizioni, alle scale di riferimento e all’esclusione e neutralizzazione degli impatti derivanti dalle malattie gravi contemplate dal contratto collettivo nazionale di settore». Viene inoltre introdotto il tema del welfare aziendale, riconfermato il premio ferie ed innalzata la percentuale di contribuzione a carico dell’azienda per i dipendenti iscritti al fondo previdenziale di categoria. Vengono infine confermate le incentivazioni previste nelle precedenti contrattazioni e confermata la centralità del sito produttivo di Tolentino rispetto ad aumenti della produzione e numero dei clienti.

L’accordo è frutto di colloqui che andavano avanti da tempo, avvenuti in diversi incontri anche durante il periodo pandemico e «prevede un aggiornamento ed ampliamento dei principi ispiratori che hanno caratterizzato il confronto e che riflettono i valori aziendali ed i principi propri di un’azienda responsabile» si legge ancora nella nota.

