Eurovision, Laura Pausini

veste Tod’s

MODA - La cantante e conduttrice ha indossato per la finale una cappa realizzata appositamente per lei dal direttore creativo Walter Chiapponi

16 Maggio 2022 - Ore 13:14 - caricamento letture

Laura Pausini ha indossato per la finale degli Eurovision una cappa realizzata appositamente per lei dal direttore creativo Walter Chiapponi per Tod’s. Dunque ancora una ribalta internazionale per il noto marchio del patron Diego Della Valle che nei giorni scorsi ha intensificato la sua collaborazione con Chiara Ferragni con il progetto Tod’s Generations.

Questa volta, invece, a prestare il suo volto al celebre marchio di Casette d’Ete è stata Laura Pausini, una delle cantanti italiane più amate e apprezzate in patria e all’estero. E proprio uno dei palcoscenici più prestigiosi e in vista della musica internazionale, quello degli Eurovision song contest 2022 appunto, condotti dalla stessa Pausini insieme ad Alessandro Cattelan e Mika, hanno fatto da scenografia.

(foto concesse da Tod’s)

© RIPRODUZIONE RISERVATA