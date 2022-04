Un tris albiceleste per l’Eccellenza,

Chiesanuova batte il Corridonia

e vola a +9 sulla seconda

PROMOZIONE - Gli argentini Gonzalez (doppietta) e Rodriguez stendono i ragazzi di Ciocci, che nel finale accorciano con un rigore di Ventresini. Finisce 3 a 1. I biancorossi di mister Migliorelli, a sei giornate dal termine, lanciano un segnale importante per la vittoria del campionato

di Leonardo Giorgi

Pecorino, fave e porchetta aspetteranno il primo maggio, oggi a Chiesanuova c’è solo profumo di asado. Vittoria albiceleste della capolista del girone B di Promozione, che raccoglie tre punti pesantissimi in casa contro il Corridonia grazie al 3 a 1 firmato dai suoi due eroi argentini: Gonzalez (doppietta) e Rodriguez. Il primo, in particolare, ha dato spettacolo al Sandro Ultimi con una prestazione maiuscola. Chiamarlo “speedy” sarebbe ingiusto, perché il Gonzalez biancorosso, terzino classe 2002 adattato attaccante esterno per le assenze nel reparto offensivo, è un personaggio tutt’altro che bidimensionale: gol, corsa, sacrificio, visione. Un argentino che sì, fa ballare il tango davanti ai difensori avversari, ma che in mezzo il campo fa tanta legna. Ospiti sostanzialmente non pervenuti, se non per il calcio di rigore concesso su fallo ai danni di Faye e realizzato da Ventresini, entrato dalla panchina. Con i tre punti incamerati oggi e la conseguente sconfitta del Monturano Campiglione, il Chiesanuova di mister Migliorelli vola verso l’Eccellenza: a sei giornate dal termine, sono nove i punti di vantaggio sulla seconda, ora tallonata ad una lunghezza dalla Maceratese vittoriosa di misura a Centobuchi contro l’Atletico.

La cronaca – Passano dieci minuti e Chiesanuova è in vantaggio: mischia in area ospite sugli sviluppi di un calcio di punizione, liscio collettivo della difesa corridoniana, Gonzalez nella foresta di gambe trova di punta il gol. Le azioni pericolosi continuano ad essere solo biancorosse: al 15esimo colpo di testa di Pasqui su angolo di Bonifazi, grande parata di Fall. L‘arbitro non vede il tocco dell’estremo difensore, ammonito mister Migliorelli per proteste sul corner non fischiato. Al minuto 20 il raddoppio: Rapaccini trova il corridoio sulla sinistra per Gonzalez, il sudamericano, scatenato, infila Fall con un bel diagonale sul secondo palo. Tra falli e interruzioni, la prima frazione di gioco si spegne senza particolari spasmi, se non l’ammonizione di mister Ciocci al 35esimo per proteste.

Il biancorosso Paniconi rimane negli spogliatoi per un infortunio alla spalla, al suo posto schierato Alessandro Mongiello. Al decimo lo stesso neoentrato trova il gol, ma il gioco è interrotto per un sospetto fuorigioco. Ma il monopolio è tutto del manipolo di casa, vestito d’albiceleste: al 12esimo è l’altro argentino, Rodriguez, a trovare il bellissimo gol di testa da centro area su cross di Bonifazi. Ancora Gonzalez dieci minuti dopo ha una buona occasione sul sinistro, palla che viaggia sopra la traversa. Al minuto 36 il Corridonia accorcia le distanze con il calcio di rigore segnato da Ventresini, dopo il fallo in area conquistato da Faye.

Il tabellino:

CHIESANUOVA: Carnevali 6, Paniconi 6 (Mongiello A. 6.5) Iommi 6, Campana 6.5, Ortolani 6, Monteneri 6, Pasqui 7 (Rango 6), Rapaccini 7, Rodriguez 7 (Morettini 6), Gonzalez 8, Bonifazi 6.5 (Cesaretti sv). A disposizione Pedol, Pierantonelli, Tanoni, Mongello C. All. Migliorelli.

CORRIDONIA: Fall 6.5, Acuti 5.5, Tartabini 5.5, Cerquetella 5, Cento 6, Filicaro 5.5, Garbuglia 5.5, Lami 5 (Ventresini 6.5), Ribichini 5.5 (Faye 6), Ogievba 5 (Persichini 6), Taglioni 5.5. A disposizione Pettinari, Pistelli, Liberati, Cartechini, Marcelli, Montecchiarini. All. Ciocci.

RETI: 10’ p.t. e 20’ p.t Gonzalez; 12’ s.t. Rodriguez; 36’ s.t. Ventresini

ARBITRO: Ciocci di Ascoli

