Career day Unicam, il rettore:

«Momento importante

per i nostri studenti»

CAMERINO - Due giorni (ieri e oggi) che hanno consentito agli iscritti dell'ateneo e ai laureati di conoscere le oltre 70 aziende presenti

28 Aprile 2022 - Ore 18:34 - caricamento letture

Lasciare il curriculum, parlare con il recruiter di una azienda, conoscere e farsi conoscere. È la sintesi della due giorni di Career day dell’Università di Camerino che ieri e oggi si è svolta al relais Borgo Lanciano ed al Lanciano Forum. Studenti e laureati dell’ateneo hanno incontrato le oltre 70 aziende che hanno partecipato all’evento.

Secondo il rettore, Claudio Pettinari, «rappresenta senza dubbio uno dei momenti più importanti della vita universitaria dei nostri studenti e laureati. Ringrazio Confindustria Macerata per averci sempre sostenuto in grande sinergia, così come ringrazio tutte le aziende che hanno confermato la loro presenza e la soddisfazione e la fiducia nei nostri confronti».

Il Career day ha rappresentato anche una opportunità per le aziende partecipanti, che hanno la possibilità di presentarsi, far conoscere la propria realtà e le opportunità offerte ai giovani laureati, raccogliere candidature per le posizioni di lavoro aperte.

«Siamo davvero soddisfatti – ha sottolineato Elisabetta Torregiani, delegata del rettore per i rapporti con le imprese – di poter ritornare in presenza, garantendo a tutti la massima sicurezza, pur avendo comunque avuto un bilancio estremamente positivo anche per le due edizioni on line. Ringrazio tutte le aziende che hanno voluto essere con noi e tutti i colleghi ed il personale tecnico-amministrativo che hanno lavorato affinché si potesse realizzare ed organizzare tutto al meglio».

«L’incontro della domanda e dell’offerta di forza lavoro – ha sottolineato il presidente del comitato piccola industria Confindustria Macerata Paolo Ceci – rappresenta un obiettivo fondamentale per la gestione della crescita della competitività nel nostro territorio, specialmente in questo momento, ed il Career day di Unicam ha dimostrato di essere uno strumento estremamente valido al perseguimento di tale obiettivo».

Le due giornate sono state caratterizzate da un intervento su innovazione, terza missione e trasferimento tecnologico che nella prima giornata è stato tenuto da Riccardo Pietrabissa, rettore Iuss Pavia, mentre nella seconda giornata da Ersilia Menesini, prorettrice alla didattica, orientamento e servizi agli studenti dell’Università di Firenze. Si sono poi aperti gli stand aziendali e le presentazioni delle aziende, che sono state a disposizione per incontri e colloqui fino al tardo pomeriggio.

