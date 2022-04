Le imprese cercano innovatori ad Unicam

«Career day strumento fondamentale»

(Video)

CASTELRAIMONDO - Incontro tra domanda e offerta in collaborazione con Confindustria per due giorni dedicati a Salute e benessere e Itt (innovazione digitale). Il rettore Claudio Pettinari: «Per affrontare non solo il futuro ma anche il presente, perché è oggi che abbiamo bisogno di loro»

27 Aprile 2022 - Ore 17:49 - caricamento letture Career Day Unicam a Borgo Lanciano

di Gabriele Censi

Sotto un caldo sole è tornato in presenza nella sua tradizionale location, al Relais Borgo Lanciano e al Lanciano Forum di Castelraimondo, il Career Day dell’Università di Camerino. Due giorni dedicati all’incontro tra studenti che si apprestano a completare il percorso formativo e aziende alla ricerca di figure professionali innovative. In collaborazione con Confindustria Macerata, circa 70 aziende e 500 studenti hanno aderito con colloqui diretti e presentazioni, due le tematiche scelte come filo conduttore: Salute e benessere e Itt (innovazione digitale).

Riccardo Pietrabissa, rettore dell’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, ha aperto i lavori in collegamento on line con una relazione su innovazione, terza missione e trasferimento tecnologico e sul ruolo dell’università nella formazione, soprattutto per fornire un metodo oltre che conoscenze. «Insegniamo agli studenti ad apprendere – ha dichiarato il rettore Claudio Pettinari – per affrontare non solo il futuro ma anche il presente perché è oggi che abbiamo bisogno di loro»

«Due giornate intere anche per garantire la sicurezza – ha sottolineato Elisabetta Torregiani, delegata del rettore per i rapporti con le imprese – con la gioia di un ritorno al contatto umano che è alla base di questo evento ultradecennale che prepariamo insieme a Confindustria». «Non garantiamo il posto ma l’occupabilità – spiega il delegato allo Stage e Placement Francesco Nobili – Unicam è ai vertici delle classifiche ed è un ottimo investimento per gli studenti»

«L’università dovrà essere sempre più vicina al mondo della produzione – ha detto il presidente del comitato Piccola Impresa di Confindustria Macerata Paolo Ceci – il career day è uno strumento valido per la gestione della crescita della competitività del nostro territorio». C’è sempre informatica al top delle ricerche per coprire il settore innovazione di tutte le aziende, ma ogni scuola dell’ateneo offre opportunità. Particolare attenzione è stata posta alle aziende del territorio, dalle più piccole alle grandi imprese con respiro internazionale.

Tutte le informazioni sono disponibili nel sito https://careerday.unicam.it/

© RIPRODUZIONE RISERVATA