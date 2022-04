Pienone a Fiastra, Frontignano e Bolognola

E anche Visso ritrova i turisti (Foto)

PASQUETTA - La Perla dei Sibillini si è animata grazie a tante famiglie che l'hanno scelta per trascorrere la giornata. Gettonatissimi il lago e le cascatelle di Sarnano

di Monia Orazi

Tornano a correre spensierati i bambini a Visso nella nuova piazza provvisoria in zona ex Park Hotel, dove hanno ormai riaperto tre attività. La prima la farmacia, la seconda il bar Centrale, il terzo soltanto pochi giorni fa il bar Montebovi. Nel giorno di Pasquetta numerose comitive si sono riversate su Visso e la vicina Frontignano di Ussita in particolare, nonostante le temperature non proprio caldissime.

A metà pomeriggio si toccavano 12 gradi a Visso, circa sei gradi a a Frontignano, una decina gradi intorno al lago di Fiastra, circa 5 a Pintura di Bolognola e a Sassotetto di Sarnano. Nonostante il brusco calo delle temperature che c’è stato la notte scorsa, quando in numerose località a partire da 300 metri d’altezza il termometro è sceso sotto lo zero, le persone vedendo la giornata soleggiata non si sono lasciate intimorire e hanno scelto in tanti la montagna per trascorrere all’aperto la prima Pasquetta libera dalle restrizioni anticovid.

Salvo l’obbligo di mascherine e green pass all’interno dei locali, all’esterno chiunque può mangiare anche senza certificazione verde. Infatti si è visto, furgoncini dello street food, chioschi ma soprattutto i numerosi agriturismi della zona montana son stati scelti da tantissime persone, in alcuni casi si sono dovuti fare i doppi turni per il pranzo. Gettonatissime le zone anche di Pioraco le colline tra Camerino e Caldarola, tutta la zona degli agriturismi di Valfornace e Fiastra.

È bastato fare un giro per vedere auto parcheggiate e gente all’interno a godersi il pranzo di Pasquetta con la classica gita fuori porta con gli amici. Anche fuori dai bar tante comitive di motociclisti, famiglie con bambini che hanno scelto di ritrovarsi in allegria, per dimenticare anche questo periodo difficile dettato dall’incertezza economica della guerra.

Questo ponte pasquale è andato abbastanza bene sotto il profilo delle presenze, certamente agevolato dal bel tempo e dalla grande voglia di spensieratezza delle persone. Si è notato un buon transito di veicoli lungo le strade, dopo settimane di presenze fortemente ridimensionate sia dal tempo, che dal caro carburanti. Se la situazione si manterrà stabile dal punto di vista dei prezzi, quanto visto oggi pensando alla prossima stagione estiva turistica ormai alle porte, lascia presagire un’estate con il segno positivo per le zone montane.

Piena di gente Frontignano che ha riaperto da pochissimo, questo è di fatto il primo fine settimana di debutto dell’offerta della stagione estiva con noleggio e bike, rifugio le Saliere aperto in quota e tanti escursionisti che hanno semplicemente passeggiato lungo i sentieri. Scene non molto diverse a Pintura di Bolognola dove sia ristoranti, sia lo chalet hanno riscosso il pienone di presenze, complice la musica ed una bella giornata di sole, i più giovani si sono divertiti come in un vero e proprio chiosco che potrebbe stare anche benissimo in spiaggia.

Altri si sono spinti oltre quota 1400 dove la neve lambisce ancora le cime dei monti. Qualche chilometro più avanti, a Sassotetto di Sarnano comitive di buongustai si sono riversate nei ristoranti e nei rifugi aperti e in tanti hanno approfittato dei prati presenti nella zona, fino ai Piani di Ragnolo per fare delle escursioni. Meta sempre verde il lago di Fiastra, che aveva le sponde piene di gente come di solito accade nelle migliori giornate festive di primavera. Ristoranti e agriturismi da tutto esaurito tra Fiastra e Valfornace con gente di tutte le età, dalle comitive di motociclisti, ai giovanissimi, alle famiglie, agli anziani, la zona è particolarmente accessibile con un comodo sentiero che lungo il lago richiama da sempre, coloro che amano passeggiare. Buone le richieste anche per i noleggi di ebike e anche per le attività all’aperto come il parco avventura e le escursioni lungo i sentieri.

Pienone anche a Sarnano oggi alla via delle cascate, ristoranti pieni, attivita del centro urbane aperte che hanno lavorato, visitatori in centro storico e musei. Il week end ha visto un buon afflusso anche nelle strutture nonostante le temperature invernali e il meteo di ieri poco benevolo.

