Overdose vicino ai binari,

salvato un 50enne

CIVITANOVA – L’uomo è stato soccorso in via Venezia da 118, carabinieri. Treni bloccati per venti minuti. E’ successo nel pomeriggio di ieri ed è la settima overdose che si registra in provincia da inizio anno

12 Aprile 2022 - Ore 20:24 - caricamento letture

Overdose vicino ai binari del treno, soccorso un uomo di 50 anni. E’ successo ieri pomeriggio a Civitanova (la notizia si è appresa solo oggi). Qualcuno intorno alle 18 di ieri si è accorto che in via Venezia c’era un uomo disteso a terra vicino ai binari. A quel punto, oltre a 118 e carabinieri, sono stati allertati anche i vigili del fuoco perché, per sicurezza visto il punto in cui dovevano venire prestati i soccorsi, il traffico ferroviario è stato bloccato per una ventina di minuti. Il 118 per fortuna è arrivato in tempo e ha potuto somministrare al 50enne, già conosciuto per problemi legati al consumo di droga, il medicinale Narcan. L’uomo si è ripreso e non è stato necessario il trasporto in ospedale. Secondo gli accertamenti svolti dai carabinieri della Compagnia di Civitanova, l’uomo avrebbe assunto eroina.

È questa l’ennesima overdose che avviene in provincia da inizio anno. Sinora si erano registrate tutte a Macerata, sei da inizio anno di cui due fatali. Con questa diventano sette le persone finite in overdose.

Due le tragedie che si sono consumate per le overdose, la prima a gennaio con la morte di Roberto Achilli, 44 anni, al centro commerciale Valdichienti di Piediripa. L’altra il 26 marzo quando è stato trovato morto, nella casa in cui abitava, in vicolo Primo, Luca Del Bello, 47 anni.

