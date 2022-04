«Eroe e punto di riferimento per Civitanova»

Cerimonia in ricordo del prof Brunellini

INTITOLATA l'area verde dell'ex Casa del balilla con lo scoprimento di una targa. Alla manifestazione presenti anche i familiari. Il nipote: «Era una persona eclettica, encomiato ed apprezzato da tutti». Presenti anche i ragazzi delle scuole e la Fanfara dei bersaglieri. Le parole del sindaco Ciarapica e dell'assessore Capponi

Una targa e l’intitolazione dell’area verde dell’ex Casa del balilla al prof Edmondo Brunellini. Si è svolta in mattinata, alla presenza delle autorità civili e militari e dei rappresentanti delle associazioni locali, la cerimonia organizzata dal Comune. Presenti alla cerimonia i figli e nipoti di Brunellini e una folta rappresentanza di studenti, appartenenti alla 5^A e 5^ B della scuola primaria Silvio Zavatti e della 2^B della scuola media Annibal Caro. La Fanfara dei bersaglieri di Ascoli ha aperto, e poi chiuso, la cerimonia accompagnando con le sue note gli intervalli tra gli interventi. Lo speakeraggio della cerimonia è stato affidato a Roberto Ciccola, presidente Anc di Civitanova, mentre gli ordini militari sono stati dati dal colonnello Nicola Ciccarelli, già presidente dell’Associazione nazionale bersaglieri di Civitanova. Un rappresentante dell’Ens, Ente nazionale sordi, ha curato la traduzione nella lingua dei segni.

L’assessore ai Servizi Educativi e Formativi Barbara Capponi, in apertura di intervento, ha letto i saluti del sindaco Fabrizio Ciarapica: «Affido queste poche parole all’assessore Barbara Capponi per salutare e ringraziare i concittadini che sono venuti a celebrare un eroe civitanovese famoso in tutta Italia: Edmondo Brunellini, a cui oggi la nostra Amministrazione ha voluto intitolare l’area verde dell’ex Casa del Balilla. Oggi e domani insieme al presidente del Consiglio Claudio Morresi, sono ad Esine per celebrare un’altra bella manifestazione dedicata alla Domenica delle Palme che dura da ben 33 anni e che dopo due anni di forzato stop dovuto alla pandemia è finalmente tornata in presenza. Per questo motivo non posso essere qui con voi. Mi premeva comunque idealmente partecipare a questa intitolazione perché il professore Brunellini rappresenta molto per la nostra Ccttà e per la nostra nazione, tanto che la bandiera che difese eroicamente insieme ad altri amici combattenti e che poi ricompose si trova nel sacrario del Milite Ignoto a Roma. Oggi – ha proseguito il primo cittadino nel suo messaggio – festeggiamo il nostro eroe Edmondo Brunellini non solo per quella incredibile storia che restituì una bandiera ricucita molti anni dopo a cui manca solo un piccolo pezzettino bianco ma anche perché persona di spicco e punto di riferimento della nostra comunità, insegnante di vita per tutti noi, particolarmente impegnata in ambiti culturali e sociali».

L’Assessore Capponi ha quindi proseguito con un suo intervento. «Il riconoscimento che viene dato al professore Brunellini oggi – ha aggiunto – non è soltanto in forza dell’evento che lo lega alla bandiera, che pur eroico non racconta appieno la grandezza della sua persona. Abbiamo parlato a lungo di Civitanova “Città con l’infanzia”, e credo che pur senza conoscere questa dicitura Edmondo Brunellini ne sia stato il precursore incarnandone perfettamente il concetto: in ogni ruolo, in ogni ambito, è stato l’uomo che si è adoperato perché chiunque gli fosse affidato potesse essere tutelato, amato, incoraggiato, valorizzato. Tutta la città è debitrice a un uomo che non solo ha compiuto un gesto eroico che ci rende orgogliosi, ma a chi, nella sua quotidianità, ha concretamente cambiato il passo culturale dello sguardo all’altro, aiutando i suoi ragazzi a scovare dentro loro identità e talenti».

A seguire è intervenuto Paolo Bizzarri, nipote del Professore Brunellini, che ne ha ripercorso le tante tappe della vita. «Mio nonno – ha ricordato – era una persona eclettica, encomiato ed apprezzato da tutti, nel corso della vita ha mostrato il suo valore in guerra con un gesto eroico, si è dedicato all’insegnamento (per tutti era il professore), a favore di ragazzi di tante generazioni, si è affermato nel giornalismo, era un eccellente pittore e poeta dialettale, si è dedicato all’apertura della sede locale dell’Ens, in tempi pioneristici. Come amava lui dire, chi è bersagliere a 20 anni, è bersagliere per tutta la vita».

Ennio Ercoli, insegnante e giornalista, ideatore del periodico “Millepaesi” ha rappresentato la figura del professore Brunellini accostandola alla sua città: «Sono stato suo studente e suo vicino di casa nella zona di corso Garibaldi. Persona di cui mi colpiva la brillantezza, un educatore, una persona squisita e garbata. Ci aiutava a capire la storia attraverso i suoi racconti, fonte storica della città di cui sapeva tutto, non c’è angolo di Civitanova dove non sia stato il professore che amava conversare con qualsiasi interlocutore incontrato. Insegnava proprio qui all’ex casa del Balilla, oggi biblioteca, grande opera dell’Architetto Adalberto Libera che possiamo vantare come nostro Pantheon cittadino al pari altri grandi monumenti nazionali». A seguire il momento clou della giornata con lo scoprimento della targa sulle note della Fanfara che ha intonato l’Inno d’Italia, cantato soprattutto dagli studenti delle scuole, e con la benedizione della stessa da parte di padre Joseph della chiesa di San Pietro.

