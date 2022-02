“Accelerate Program” di Confindustria:

supporto alle imprese associate

nel processo di trasformazione digitale

MACERATA - Tutto pronto per la seconda edizione dell'iniziativa realizzata in collaborazione con Wyde-The connective school e con il contributo della Camera di Commercio delle Marche

17 Febbraio 2022 - Ore 10:46 - caricamento letture

Confindustria Macerata ha organizzato la seconda edizione di “Accelerate Program”, in collaborazione con Wyde -The connective school e con il contributo della Camera di Commercio delle Marche, con l’obiettivo è di supportare le imprese associate nell’importante processo di trasformazione digitale e visti i positivi riscontri delle imprese partecipanti alla precedente iniziativa. Per questo, prima verrà svolta un’analisi preliminare degli strumenti digitali utilizzati da ogni impresa partecipante per valutarne la funzionalità rispetto alle strategie di comunicazione, promozione e vendita della stessa impresa. Successivamente vi sarà una fase di formazione sia generale che individuale. Il tutto vedrà il coinvolgimento diretto da Andrea Boaretto e Fabrizio Maria Pini, esperti di alto profilo nazionale e internazionale. «L’iniziativa – dichiara Marco Ragni, vice presidente di Confindustria Macerata con delega alla digitalizzazione -, è all’interno delle tante attività che promuoviamo sul tema della digitalizzazione. Siamo consapevoli dell’urgente necessità di sostenere le imprese in questo percorso non semplice, che la pandemia ha indubbiamente accelerato. Con la digitalizzazione per l’azienda cambia il modo di produrre, di comunicare, di vendere, di interagire con clienti e fornitori. L’avvento del digitale, inoltre, ha generato nuove possibilità di sviluppo per tutte quelle imprese in grado di stare al passo con i cambiamenti, un vero e proprio cambiamento culturale nel modo di fare impresa. Solo con una gestione efficiente degli strumenti digitali (ad es. IoT, business intelligence, e-commerce, social, ecc.) congiunta al miglioramento dei processi aziendali è possibile avere un’azione efficace e conseguire così un aumento della competitività in termini di riduzione dei costi e aumento delle vendite». Confindustria Macerata ringrazia Wyde – The connective school per la partecipazione e la Camera di Commercio delle Marche per l’importante sostegno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA