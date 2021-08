“Una ragazza per il cinema”,

Laura Fagiani vince a San Ginesio

PREMIATA la 23enne del posto. In 16 in passerella da tutte le Marche nella prima selezione dell'estate 2021, tre ottengono il pass per le finali nazionali

2 Agosto 2021 - Ore 20:12 - caricamento letture

“Una ragazza per il cinema”, la manifestazione che unisce la bellezza femminile con la passione per la recitazione e il grande schermo, è partita con la prima tappa delle selezioni regionali 2021.

Si è iniziato a San Ginesio proprio dove aveva avuto luogo la finale delle Marche un anno fa e in una gremitissima piazza Alberico Gentili è stata curiosamente una avvenente locale, Laura Fagiani, a primeggiare.

Studentessa di Giurisprudenza a Macerata, 23 anni, mora e sorriso incantevole, la Fagiani è risultata la più votata da una giuria in cui spiccavano l’assessore comunale alla ricostruzione Giordano Saltari, lo scrittore e attore Savino Marè e lo speaker radiofonico, dj e doppiatore Antonio Patani.

A condurre la piacevole serata tipicamente estiva Febo Conti, in gara c’erano invece 16 bellezze e la Fagiani ha preceduto Tatiana Spinelli di Porto Sant’Elpidio e Giulia Luciani di Porto Potenza. Per tutte e tre la soddisfazione di aver già ottenuto l’ambito pass per prendere parte alle finali nazionali di Taormina in programma dal 9 settembre.

Altre due fasce sono andate a Monia Ferrini, 21 anni di Monte San Giusto e Alessia Musio, 19 anni di Porto Potenza.

Oltre alle concorrenti hanno sfilato anche la corridoniense Catia Luciani fresca della fascia nazionale di “Miss Mamma Italiana Gold Romantica” e soprattutto impegnata per valorizzare il territorio e favorire il turismo nelle Marche. Ammirata anche la modella Mihaela Mocanu.

