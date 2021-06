“La cura” di Macerata Racconta

con i finalisti del Premio Strega

FESTIVAL - Il programma di venerdì e sabato della decima edizione, venerdì Franco Armini in piazza Vittorio Veneto

30 Giugno 2021 - Ore 14:44 - caricamento letture

“La cura”. E’ questo il tema del festival “Macerata Racconta”, organizzato dell’associazione Contesto in collaborazione con il Comune, il sostegno di Regione Marche e patrocinio dell’Università di Macerata, della Camera di Commercio e della Provincia di Macerata, che prenderà il via venerdì. «“La cura” – spiegano gli organizzatori – è intesa come il “prendersi cura”, come valore che orienta i comportamenti verso gli altri, verso la natura e verso noi stessi per rendere il mondo un luogo ideale dove vivere nel miglior modo possibile».

Ecco il programma

VENERDI’ ALL’ORTO PENSATORI alle 17,30 il primo appuntamento, introdotto da Paola Ballesi, è con Isabella Carloni e la sua opera “Le irriverenti” (Titivillus edizioni). In questo libro l’autrice ripercorre quattro suoi scritti per il teatro dedicati ad emblematiche figure femminili: Giovanna D’Arco, Joyce Lussu, Circe, Artemisia Gentileschi, proponendo i testi delle pièce corredati da suoi originali controcanti che alimentano un’altra visione dell’umano. L’iniziativa si avvale della collaborazione del Consiglio delle donne. Alle 17,45, in Galleria Scipione, Lucia De Luca in collaborazione con il Museo della Scuola “Paolo e Ornella Ricca” propone “I racconti delle cose” un racconto interattivo per famiglie e bambini da 6 a 10 anni (ingresso gratuito fino a esaurimento posti).

Alle 18,30 ci si sposta al Bper Forum, in piazza Vittorio Veneto per l’incontro con Franco Arminio, e la “Lettera a chi non c’era” (Bompiani editore). Arminio, poeta e paesologo che da anni viaggia e scrive, in cerca di meraviglia e in difesa dei piccoli paesi. E’ ispiratore e punto di riferimento di molte azioni contro lo spopolamento dell’Italia interna. Nel suo libro ripercorre le fragilità umane attraverso i racconti del terremoto dell’Irpinia del 1980 e dei più recenti fino a quello delle Marche del 2016. Il libro è un inedito catalogo delle fragilità umane, di tutte le volte in cui la Terra ci ha ricordato che siamo piccoli come formiche sul suo grande dorso ed è un appello rivolto a chi viaggia distratto perché “quello che è accaduto non è frutto del caso …non riguarda solo chi è morto o i suoi familiari ma riguarda noi, i nostri figli e soprattutto chi non c’era. Arminio chiede con ardore alla letteratura di farsi testimonianza. E se non ci sono certezze, se tutti siamo un po’ più fragili, a curarci è la fiducia nella capacità delle parole di unire i nostri sguardi e ricostruire la speranza. L’incontro è valido come formazione per insegnanti e educatori. Alle 21,15 sempre al Bper Forum, Edoardo Camurri, Pietro Del Soldà con Michele De Mieri, presentano “Marche andata e ritorno”. Un evento speciale, pensato e realizzato appositamente per Macerata Racconta, dall’eccellente trio protagonista della trasmissione Rai Radio3 “Tutta l’umanità ne parla” . A dialogare in un talk impossibile dal vivo saranno alcuni tra i più illustri personaggi del nostro territorio: Padre Matteo Ricci, Giacomo Leopardi, Dolores Prato e Mario Dondero. Insieme ai conduttori parleranno del loro rispettivo viaggio, vero e metaforico, che parte dalla piccola provincia in un particolare percorso di andata e ritorno. Ad interpretare i 4 illustri personaggi saranno ospiti a sorpresa. Alle 21.45, all’Orto dei Pensatori, Stefano Ricci e Emilio Varrà propongono “Risacca”. Un atto dal vivo di musica e disegno ispirato dall’eterno movimento dell’acqua. Due persone si avvicinano, si cercano attraverso un ritmo, costruendo un dialogo tra due linguaggi, il suono e il segno. Un gesto segue l’altro, una caduta libera nell’instancabile lavorio della risacca. Una collaborazione tra: “Festival KA – Nuovo Immaginario Migrante”, “Ratatà Festival”, “Macerata Racconta” e “La Punta della Lingua”.

SABATO – Il primo appuntamento è in Galleria Scipione alle 17,30 con “Marche d’Autore”- I Nutrimenti, Vol. III – Autori vari. Il terzo volume dell’antologia curata da Jonathan Arpetti e Davide Miliozzi è dedicato al concetto – liberamente inteso – dei “Nutrimenti” e raccoglie gli scritti di cento autori che per nascita, per acquisizione o per affetto sono legati a questa nostra terra plurale: le Marche. A partire dalle 18 nelle librerie Bidibi Bodibi Book, Bottega del Libro e Del Monte, al via “Ti racconto una storia” favole e laboratori per famiglie e bambini da 4 a 10 anni. Informazioni presso le stesse librerie. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Alle 18 all’Orto dei Pensatori incontro con Aldo Nove e la sua opera “Franco Battiato” (Sperling & Kupfer) introduce Luigi Socci. Un viaggio di rara intensità che attraversa la parabola umana e creativa dell’artista siciliano capace, come pochi altri, di trascendere i confini e guardare oltre le cose. Un Maestro che con la sua opera ha tracciato un segno indelebile nel panorama musicale e poetico contemporaneo. In collaborazione con il festival “La punta della lingua” e “libreria Catap”. Al Bper Forum piazza Vittorio Veneto alle 18,30 presentazione dei cinque finalisti al Premio Strega 2021, il maggior premio letterario italiano. Andrea Bajani, Edith Bruck, Donatella Di Pietrantonio, Giulia Caminito e Emanuele Trevi si confronteranno nell’ultima tappa del tour ufficiale realizzato dalla Fondazione Bellonci, organizzatrice del Premio.

Introduzione a cura di Loredana Lipperini. L’incontro è valido come formazione per insegnanti e educatori con attestato rilasciato dal Museo della Scuola Paolo e Ornella Ricca di UniMc.

Sempre al Bper Forum alle 21,15 Gino Castaldo presenta “Il romanzo della canzone italiana (Einaudi). Giornalista, e critico musicale per Repubblica, conduttore di numerose trasmissioni radiofoniche di successo, Castaldo ci trascina con il suo racconto in un’avventura mirabolante e irripetibile che ripercorre le tappe fondamentali della Musica Italiana da fine anni 50 alle soglie del 2000, passando attraverso la sensibilità dei primi cantautori genovesi, scoprendo le gioie dell’estate e dell’adolescenza del rock’n’roll, crescendo attraverso la rivolta dei gruppi beat, maturando nella rivoluzione promossa da De André, Dalla, Guccini, Battisti e nel rinascimento che tra gli anni Settanta e Ottanta porterà la cultura musicale del nostro Paese ai suoi massimi splendori. Fino alle innovazioni che toccano la soglia del 2000. È una storia intensa e profonda nella quale possiamo leggere gioie, emozioni, caratteri, aspirazioni e contraddizioni della nostra identità culturale.

All’ Orto dei Pensatori alle 21,45 ultimo incontro della giornata con Francesca Rossi Brunori e “Alice in the box”. Se oggi “Alice” ricadesse nel buco, in quale paese si risveglierebbe? L’autrice e attrice, in questo suo nuovo monologo trae spunto dalla famosa novella per indagare la violenza di genere.

Gli eventi al Bper Forum in piazza Vittorio Veneto sono liberi ma con prenotazione obbligatoria dal sito www.macerataracconta.it. A tutti gli altri incontri si accede fino a esaurimento posti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA