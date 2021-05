Ciak, si gira nell’entroterra:

Yuk! film cerca attori

OPPORTUNITA' - La società del regista e sceneggiatore Damiano Giacomelli è alla ricerca di interpreti per i progetti “Castelrotto” e "Terzo Tempo". Entro il 20 maggio gli interessati possono inviare una e-mail, specificando nell’oggetto la categoria per cui si propone la candidatura

14 Maggio 2021 - Ore 11:58 - caricamento letture

La società di produzione cinematografica “Yuk! film”, del regista e sceneggiatore Damiano Giacomelli, cerca interpreti residenti nelle Marche per due nuovi progetti: “Castelrotto”, lungometraggio scritto e diretto da Damiano Giacomelli e “Terzo Tempo”, cortometraggio scritto e diretto da Stefano Monti. “Castelrotto” racconta la storia di Ottone, ex cronista locale che riprende in mano la penna per vendicarsi di un vecchio torto subito, in un piccolo paese sperduto sui Sibillini. “Terzo Tempo” invece racconta la storia di Michele, Paolo e Giulio, prima nell’adolescenza, poi nell’età adulta quando la guerra li mette uno contro l’altro e infine in vecchiaia mentre cercano di chiudere i conti con un passato doloroso e complesso. A fare da sfondo alla vicenda, una partita di calcio giocata a Sarnano nel 1944 tra truppe tedesche e giovani del posto. Entrambe le produzioni saranno realizzate all’interno della regione Marche e vedranno la partecipazione di attori di fama nazionale. Per entrambi i progetti la produzione cerca interpreti residenti nelle Marche, con le seguenti caratteristiche. «Uomo o donna con età scenica superiore ai 65 anni (con conoscenza del dialetto maceratese) – specifica la nota -. Questa categoria è particolarmente importante per poter comporre il gruppo di “paesani” di Castelrotto. Uomo sui 40-55 anni con conoscenza della lingua tedesca (con esperienza cinematografica e/o teatrale). Ragazzi maschi tra 11-16 anni. Ragazzi dai 25-35 anni (con esperienza cinematografica e/o teatrale). Ragazze dai 20-30 anni (anche senza esperienza)». Entro il 20 maggio gli interessati possono inviare una e-mail all’indirizzo casting@yukfilm.com, specificando nell’oggetto la categoria per cui si propone la candidatura (esempio: uomo 40-55 anni) e allegando: «foto primo piano, foto figura intera, curriculum vitae che evidenzi eventuali esperienze nel campo della recitazione, video di auto-presentazione di durata massima due minuti (realizzato con telefonino, senza vincoli di contenuto) – conclude la produzione -. Dopo una prima fase di valutazione del materiale, tutti i candidati riceveranno risposta alla loro mail. I candidati selezionati, saranno convocati per un provino in presenza in programma alla fine di maggio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA