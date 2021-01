Maceratese, capitan Mercurio ai saluti

PROMOZIONE - Il difensore classe 1989 era arrivato in estate dopo le esperienze di Tolentino e Ancona. Approda in Serie D al Porto Sant'Elpidio. Crocioni rassicura: «rimpiazzeremo il giocatore»

Paolino Mercurio, capitano della Maceratese in Promozione, effettua il doppio salto di categoria e si accasa al Porto Sant’Elpidio, in Serie D. Il difensore lascia dunque i biancorossi. «Oltre che dalla differenza di categoria, una scelta dettata dalla continuità di svolgimento delle gare che il torneo stesso garantisce – scrive in una nota la società del presidente Crocioni -. La Maceratese, come consuetudine puntuale negli impegni presi con Mercurio, è già attiva nel rimpiazzare il giocatore in partenza a cui augura le migliori fortune professionali». Arrivato alla corte di mister Nocera in estate, il classe 1989 resta nelle Marche dopo le esperienze di Tolentino e Ancona.