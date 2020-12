CIVITANOVA - Integrazione nell'organico comunale con l'assunzione della nuova figura che si occuperà di comunicazione e rapporti istituzionali del primo cittadino Fabrizio Ciarapica.

Staff del sindaco, scelto il nuovo portavoce. E’ Gian Luca Cocola, originario di Porto Recanati, con esperienze nella capitale dove per 35 anni ha lavorato in Confapi e come speaker radiofonico. Attualmente vive a Porto San Giorgio. E’ lui il candidato che il sindaco Fabrizio Ciarapica ha scelto dopo che si è aperta la necessità di integrare l’organico dello staff del sindaco. Cocola diventerà operativo già da domani per contratto (oggi era già in giro con il primo cittadino per iniziare a conoscere il territorio) e il suo incarico durerà fino alla fine del mandato di Ciarapica. Esperienze variegate e di diversa natura alimentano il curriculum di Cocola che a Roma nasce professionalmente in ambiente istituzionale in Confapi dove si è occupato di contratti di lavoro nazionali in sinergia con il Ministero del Lavoro e con i sindacati. Sotto il profilo della comunicazione è stato speaker radiofonico e per passione è anche comico ed imitatore per tv private del Lazio. Tornato nelle Marche per amore (vive a Porto San Giorgio assieme alla moglie e al figlio) ha gestito anche un bar nella città rivierasca del Fermano.

(l. b.)