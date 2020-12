NEVE - Il responsabile impianti Francesco Cangiotti: «Domani apriremo agli sportivi, saremo l'unica stazione delle Marche. Accumuli fino al 70 centimetri. Abbiamo voluto dare comunque un segnale di speranza e di vicinanza»

Una nevicata come da anni ormai non si vedeva sotto il periodo natalizio, con accumuli che hanno raggiunto anche i 70 centimetri. Gli operatori delle Funivie Bolognolaski si sono subito messi all’opera per compattare al meglio il manto nevoso fiduciosi nell’inizio della stagione sciistica entro metà gennaio, ma intanto da mercoledì 30 Bolognola «sarà l’unica stazione delle Marche ad aprire le sue piste per gli allenamenti degli sci club e atleti», racconta Francesco Cangiotti, direttore degli impianti. «Anche se con un po’ di amarezza nel vedere tutta questa neve e non poter aprire le piste ai turistici siamo subito messi all’opera con i nostri battipista per compattare e cingolare al meglio tutte le piste, favorendo un migliore mantenimento del manto nevoso – dice-. Viste anche le previsioni per i prossimi giorni con basse temperature e qualche altra nevicata con tutta probabilità l’innevamento della stazione resterà buono fino all’avvio di stagione che ci auspichiamo avvenga entro metà gennaio».

«Nel frattempo – continua Cangiotti – da mercoledì 30 dicembre la sciovia di Castelmanardo con tre piste rosse saranno aperte a servizio degli sci club. Abbiamo voluto dare comunque un segnale di speranza e di vicinanza allo sport dello sci, dando la possibilità agli atleti di poter svolgere le attività di preparazione agonistica senza fare centinaia di chilometri da casa. La risposta da parte degli sci club è stata subito molto positiva e abbiamo già diversi iscritti. Naturalmente vogliamo volgere tutte le attività in sicurezza applicando i protocolli di sicurezza anti Covid previsti a livello nazionale, mentre la stazione si è dotata di tutta la segnaletica, reti delimitatorie e altro per garantire la massima sicurezza. Inoltre per l’inizio della stagione sarà operativa la vendita online anche degli skipass giornalieri, che avverrà tramite piattaforma digitale con pagamenti veloci e sicuri ed evitando quindi l’affollamento delle biglietterie di stazione».