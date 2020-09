ARTE - Presentato il libro d’arte “Diarmonia, la compresenza degli opposti”, la soddisfazione del curatore Mario Monachesi

L’artista Carlo Gentili ha presentato il suo libro d’arte “Diarmonia, la compresenza degli opposti” all’Abbadia di Fiastra. Dopo le promozioni di Matelica, Dusseldorf, Tollo, Torrevecchia e Forte dei Marmi, l’artista torna a far “volare” i suoi colori nelle Marche.

La pubblicazione da collezione, firmata e a a tiratura numerata, narra lo spaccato artistico di Gentili evidenziandone sia le caratteristiche compositive che la poetica narrativa. Soddisfazione è stata espressa dal curatore Mario Monachesi, il quale ha realizzato il manifesto dell’evento componendo per l’occasione una “poesia visiva” dedicata al colore ed all’arte. Ad ogni presentazione del libro l’artista presenta un dipinto al pubblico. In quella che si è svolta all’Abbadia di Fiasta, invece, ne ha presentati due: “Beethoveen” e “Volti azzurri”. Il primo per la potenza del colore, per la asimmetria compositiva e per i grandi spazi di colore presenti nel dipinto che devono accogliere i nostri silenzi, le nostre riflessioni; “Volti azzurri”, invece, trasporta un messaggio più intellettuale, maggiormente silenzioso: invita a riflessioni interiori per migliorare noi stessi, la realtà che ci circonda nel rispetto della natura e del mondo animale. Evento a cura di Mario Monachesi, scenografia Gabriella Cesca, Foto di Lorena Cerqueti. Conduttrice e voce recitante Gigliola Batocchi, testo di David Monachesi. Prefazione di Antonio Bortone, critica di Massimo Pasqualone, poesia disarmonista Bianca Maria Romano, testimonianze Carlo Damiani.