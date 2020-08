CALCIO - Sabato 29 agosto le ceneri del giocatore degli anni Sessanta della Maceratese, scomparso ad 83 anni lo scorso 27 luglio, verranno trasportate nel cimitero del capoluogo

di Mauro Giustozzi

Da Castel Guelfo a Macerata. L’ultimo viaggio del ‘professore’ del calcio biancorosso, Maurizio Mazzanti, è programmato per sabato 29 agosto quando le ceneri del giocatore degli anni Sessanta della Maceratese verranno trasportate nel cimitero di Macerata dove saranno tumulate nella tomba dove riposa il padre di Rosella Ricci, la donna maceratese con cui Mazzanti si era sposato durante gli anni della sua carriera calcistica in città. La famiglia al completo, con i figli Roberto ed Anita, accompagnerà Maurizio Mazzanti in questo ritorno nella sua Macerata, il cui arrivo è previsto nella tarda mattinata presso il cimitero comunale. Una volta effettuato il funerale lo scorso luglio, il corpo di Mazzanti è stato cremato e successivamente sono state espletate tutte le pratiche burocratiche necessarie per poter portare le sue ceneri nelle Marche ed anche organizzare il trasporto. Maurizio Mazzanti è scomparso lo scorso 27 luglio all’età di 83 anni. Il suo amore per Macerata e la Maceratese, nato da giovanissimo quando approdò nel capoluogo, è stato sempre vivo, fino alle ultime ore della sua vita. Non a caso, per sua espressa volontà, i famigliari prima delle esequie funebri, lo hanno vestito con una maglia biancorossa indosso per il suo ultimo viaggio terreno perché la Maceratese è stata la parte più importante della sua vita. «Gli anni più belli della mia vita li ho trascorsi a Macerata, amava sempre ripetere mio padre – ha detto più volte il figlio Roberto – ed assieme era stata presa questa decisione di tornare nella città che lui aveva tanto amato e da cui era stato ricambiato. Lì aveva conosciuto l’affetto dei tifosi della Maceratese, lì si era sposato con la maceratese Rossella Ricci, ed in questa città siamo nati io e mia sorella Anita. Per cui, una volta effettuata la cremazione e superato il lungo iter burocratico necessario, porteremo le sue ceneri nel cimitero di Macerata per essere accolte nella tomba dove riposa il nonno». Con la squadra biancorossa Maurizio Mazzanti ha disputato 252 partite e segnato 68 gol, vincendo anche una classifica dei cannonieri in serie D con 21 gol che consentirono alla sua Maceratese di tornare in C.