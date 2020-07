MACERATA - Gli atleti Daniele Cervellini e Andrea Tonti hanno pedalato questa mattina all'interno della struttura per il progetto regionale Marche Outdoor

Lo Sferisterio diventa un percorso ciclabile, almeno per un giorno. Questa mattina le biciclette di Marche Outdoor, nell’ambito dell’omonimo progetto regionale che vede come sponsor Vincenzo Nibali, sono arrivate nell’arena di Macerata. Il progetto ha lo scopo di promuovere il turismo nei territori marchigiani che hanno vissuto e vivono il dramma dei terremoti del 2016. La tappa allo Sferisterio è inserita in un itinerario che attraversa la provincia dalla costa all’entroterra. Le immagini girate e scattate oggi saranno diffuse attraverso i canali social della Regione. Nella suggestiva cornice dell’arena, una troupe della Rai ha intervistato i ciclisti Daniele Cervellini e Andrea Tonti, oltre alla direttrice artistica del Macerata opera festival, Barbara Minghetti.