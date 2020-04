IL BOLLETTINO del Gores - I dati delle ultime 24 ore: 2,6% di contati su 1.143 esami. Il totale sale a 6.058

Sono 30 i nuovi casi di Coronavirus nelle Marche su 1.143 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Un’incidenza giornaliera del 2,6% dunque (ieri era di oltre il 5%), cioè è risultato positivo un tampone ogni 38 circa. Un dato che conferma dunque la fase di controllo in cui si trova la nostra regione. In totale i contagi in tutte le Marche sono 6.058 su 34.256 esami svolti fino ad oggi, un’incidenza di positivi del 17% dunque.

(servizio in aggiornamento)