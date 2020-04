COVID-19 - Il servizio del Cosmari inizierà mercoledì e arriverà man mano in tutte le zone della città

Dopo la sanificazione delle strade ad opera di Corridonia Servizi, da mercoledì della prossima settimana il Cosmari inizierà anche la campagna di sanificazione dei cassonetti della raccolta differenziata. L’igienizzazione, che inizierà dal centro storico della città, verrà man mano effettuata in tutte le zone del territorio comunale.

Oltre ai normali servizi, attualmente gli operatori del Cosmari, usando tutte le precauzioni necessarie, raccolgono a domicilio i rifiuti sia delle persone positive al Covid che di quelle in quarantena. Questa attività viene svolta sulla base degli elenchi, scaricati dalla piattaforma Cohesion della Regione Marche e che il Comune di Corridonia quotidianamente trasmette per un sempre più puntuale controllo della situazione. «Anche a nome dell’amministrazione comunale – precisa il sindaco Paolo Cartechini – sento soprattutto in questo momento, il dovere di ringraziare gli operatori del Cosmari e della Corridonia Servizi, che con discrezione e professionalità, quotidianamente svolgono il loro prezioso lavoro a servizio di tutta la collettività. In questo periodo di emergenza sanitaria, e nonostante la chiusura al pubblico, le attività degli Uffici Comunali, per la maggior parte dislocati in lavoro agile, non si sono mai fermate. L’Amministrazione comunale è costantemente in contatto con il segretario, i responsabili di settore ed i singoli uffici, affinché vengano garantiti sempre e comunque i servizi per la collettività. Nel dettaglio – aggiunge il primo cittadino – è stata conclusa la gara per l’affidamento del servizio di taglio del verde pubblico che, a breve, verrà effettuato in tutte le aree di proprietà comunale. Verrà data priorità ai parchi e giardini pubblici, con la sanificazione degli arredi urbani, nell’auspicata possibilità della riapertura del 4 maggio. Sperando in una graduale ripresa dell’operosità della nostra città, continuiamo ad attenerci alle disposizioni impartite per il contenimento del contagio, restiamo a casa con reciproco impegno per un reciproco rispetto».