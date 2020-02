Regionali, Mancinelli incontra Zingaretti

MARCHE 2020 - Faccia a faccia tra il segretario nazionale del Pd e la sindaca di Ancona, possibile intesa sulla candidatura a governatrice

Incontro a Roma tra il segretario del Pd Nicola Zingaretti e Valeria Mancinelli in vista delle regionali nelle Marche. Non sono filtrate indiscrezioni sul faccia a faccia come riporta l’Ansa, ma potrebbe segnare la disponibilità della sindaca di Ancona a scendere in campo come candidato governatore per il centrosinistra. Nelle Marche il Pd è diviso tra chi appoggia il governatore uscente Luca Ceriscioli e chi spinge per una candidatura proprio della Mancinelli, vincitrice del premio World Mayor Prize nel 2018. Senza considerare l’appoggio che qualcuno potrebbe riservare all’ex rettore Univpm Sauro Longhi, che proprio oggi ha annunciato di essere pronto per le primarie. A sostegno di Mancinelli si sono già schierati Ettore Rosato di Italia Viva e Carlo Calenda con Azione.

(servizio in aggiornamento)