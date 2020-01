LA STORIA - Lui è Mario Gigli, lei Maria Canu, 72 anni, si sono conosciuti a Milano e dopo un lunghissimo fidanzamento hanno deciso di celebrare le nozze. La data del matrimonio è fissata per il 6 febbraio in Comune

di Laura Boccanera

Quasi una fiaba moderna, lui 92 anni decide di divorziare (da anni è separato) per sposare la donna che ama e che di anni ne ha settantuno. Ventuno in meno di lui. Una storia, quella di questa coppia che vive a Civitanova, che non corre tra messaggini su Whatsapps o Messenger, non vive di social ma di una quotidianità e di un piccolo grande sogno, quello di lei: infilare all’anulare l’anello nuziale, con la data del matrimonio. Un sogno che Maria Canu coltivava da tempo, e che il 6 febbraio vedrà realizzato perché il suo lui, Mario Gigli, che di anni ne ha 92 (ne compirà 93 a giugno) ha deciso di farne sua moglie. Lui in realtà si era già sposato, ma molti anni fa. Nato a Cingoli, si era poi trasferito a San Severino con la prima moglie dove ha vissuto per anni. In seguito la coppia si è separata. Poi Mario ha lasciato le Marche e si è trasferito a Milano. Ed è nel capoluogo lombardo che un bel giorno, circa una ventina di anni fa, ha incontrato Maria. Lei lavorava alla reception di un hotel e nonostante la differenza di età è scoppiato l’amore tra i due. Anche lei non era milanese, ma veniva dalla provincia di Oristano. Da quel momento la coppia non si è più lasciata. Un amore che ha attraversato gli anni, con la coppia che poi ha lasciato Milano per tornare nelle Marche dove ora vive a Civitanova. Ok l’amore ma qualcosa mancava: una fede da indossare, un anello d’oro da portare al dito a suggello di questo lungo amore. Una fede che Maria Canu desiderava da tempo (lei non si era mai sposata). Un sogno che ha coinvolto il suo Mario che ha deciso di dare il via alle pratiche per il matrimonio. A quel punto però c’è stato da formalizzare il divorzio dalla prima moglie di lui e la coppia si è affidata ad un legale, l’avvocato Fabiola Cesanelli, che da quel momento ha seguito i futuri sposi passo dopo passo. E così tra le pratiche, i documenti, qualche intoppo burocratico fino ad arrivare alla data delle nozze. Fissate il 6 febbraio e che si svolgeranno al Comune di Civitanova. A celebrarle sarà il sindaco. A dimostrazione che “non è mai troppo tardi” per confetti e bouquet.