TURISMO - Il governatore Luca Ceriscioli ha ringraziato per la pubblicazione dedicata alla nostra regione: «Speriamo che questa iniziativa che ci aiuti ad avere sempre più persone che verranno»

Le Marche, “paradiso da conoscere e amare”. Con questa frase inizia la guida “ai sapori e ai piaceri” dedicata alle Marche da Repubblica. Così, dopo la consacrazione della guida Lonely planet che annoverava la nostra regione tra quelle da scoprire a livello mondiale nel 2020, arriva anche la benedizione del quotidiano nazionale che regala una panoramica su varie attrazioni turistiche. Ci sono Dante Ferretti, scenografo maceratese premio Oscar, le bellezze dei territori colpiti dal sisma, Risorgimarche di Neri Marcoré, lo chef stellato Mauro Uliassi, il pianista e cantautore Raphael Gualazzi, la Galleria nazionale delle Marche a Urbino.

Suggerimenti per vacanze e itinerari che per Luca Ceriscioli, sono «un segno di grande attenzione al processo di rinascita. Un’opportunità per rafforzare il grande messaggio sul turismo che interessa la regione ma in particolare le aree interne che trovano nel turismo motivo di riscatto». Ceriscioli ha ringraziato Repubblica durante il taglio del nastro del nuovo municipio di Caldarola (leggi l’articolo): «La guida parla di turismo, della nostra bellezza e delle attività che permettono a tanti di fare belle esperienze e lo fa su tutto il territorio regionale. Speriamo che questa iniziativa che ci aiuti ad avere sempre più persone che verranno e avranno voglia di scoprire le Marche».